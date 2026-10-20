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İhlas Kuzuluk Termal'de gıda güvenliği önleyici yaklaşımla tescillendi

Sakarya'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel, uluslararası HACCP belgesini yenileyerek gıda güvenliği, hijyen ve önleyici kontrol uygulamalarını tescilledi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Serkan Varol

İhlas Kuzuluk Termal'de gıda güvenliği önleyici yaklaşımla tescillendi

İhlas Kuzuluk Termal’de HACCP belgesi yenilendi

Sakarya'da faaliyet gösteren İhlas Kuzuluk Termal Otel, uluslararası gıda güvenliği standardı olan HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) yönetim sistemi belgesini yapılan denetimler sonucunda yenileyerek tesisin hijyen ve güvenlik altyapısını resmen tescilledi. Otel, sağlık turizmi alanında hizmet kalitesini yükseltme amacıyla gıda güvenliği süreçlerine yatırım yapmaya devam ediyor.

Nelerin denetlendiği ve hedefleri:

Yenileme sürecinde, mutfak üretiminden restoran servisine kadar tüm aşamalarda kritik kontrol noktaları değerlendirildi ve kayıt altına alındı. Denetimler; personel, ekipman, hammadde ve ortam hijyeni ile üretim ve servis akışındaki risklerin tespit edilmesine odaklandı. Amaç, olası tehlikelerin ortaya çıkmasını beklemek yerine önleyici tedbirlerle engellemek olarak açıklandı.

Uygulama yaklaşımı ve süreçlerin dayanağı:

Tesis yönetimi, kontrol yerine önleyici yaklaşım ilkesini benimsediğini vurguladı. HACCP sistemi çerçevesinde analiz, izleme, doğrulama ve dokümantasyon süreçleri uygulanıyor; kritik kontrol noktaları sürekli takip ediliyor. Sistem, 1960’lı yıllarda ABD’de geliştirilen ve dünya genelinde kabul gören yedi temel ilkeye göre işletiliyor.

Otel yetkilileri, yürütülen çalışmalar sayesinde hem hizmet kalitesinin hem de misafirlerin güveninin artırıldığını belirtirken, çalışanlarda gıda güvenliği bilincinin üst düzeyde tutulmaya devam edeceğini ifade etti. Bu adım, tesisin sağlık turizmi standartlarını güçlendirme yönündeki süreklilik taahhüdünü somutlaştırıyor.

SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNDE GELEN TESİSLERİ ARASINDA YER ALAN İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL, MİSAFİRLERİNE...

SAĞLIK TURİZMİNİN ÖNDE GELEN TESİSLERİ ARASINDA YER ALAN İHLAS KUZULUK TERMAL OTEL, MİSAFİRLERİNE SUNULAN HİZMET STANDARTLARINI YÜKSELTMEK AMACIYLA GIDA GÜVENLİĞİ ALTYAPISINI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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