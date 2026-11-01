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İİT iş birliğinde yeni odak: ihracatta yüzde 30 hedefi ve sürdürülebilir büyüme

Ömer Bolat, İİT iş birliğini güçlendirerek İİT ülkelerinin ihracattaki payını 2028'de yüzde 30'a çıkarmayı ve TPS-OIC kapsamını genişletmeyi hedeflediklerini açıkladı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:43

GÜNCELLEME: 01 Kasım 2026 - 14:54

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İİT iş birliğinde yeni odak: ihracatta yüzde 30 hedefi ve sürdürülebilir büyüme

Bakanın mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin hedef ve değerlendirmelerini İstanbul'da düzenlenen İSEDAK toplantısı ile eş zamanlı B57+ İş Liderleri Zirvesi'nde paylaştı. Bolat, sadece ticaret hacmini artırmanın yeterli olmayacağını; ilişkilerin daha dengeli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının öncelik olduğunu vurguladı.

İİT'nin ekonomik potansiyeli:

Bakan Bolat, İİT üyesi ülkelerin genç nüfusları, doğal kaynakları, stratejik coğrafi konumları ve gelişen üretim kapasiteleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. SESRIC’in 2026 Ekonomik Görünüm Raporuna atıf yapan Bolat, İİT üyesi ülkelerin 2 milyarı aşan nüfuslarıyla dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ve toplam ekonomik büyüklüklerinin 10 trilyon dolar

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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