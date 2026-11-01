İİT iş birliğinde yeni odak: ihracatta yüzde 30 hedefi ve sürdürülebilir büyüme

Bakanın mesajı:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerle ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine ilişkin hedef ve değerlendirmelerini İstanbul'da düzenlenen İSEDAK toplantısı ile eş zamanlı B57+ İş Liderleri Zirvesi'nde paylaştı. Bolat, sadece ticaret hacmini artırmanın yeterli olmayacağını; ilişkilerin daha dengeli, çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının öncelik olduğunu vurguladı.

İİT'nin ekonomik potansiyeli:

Bakan Bolat, İİT üyesi ülkelerin genç nüfusları, doğal kaynakları, stratejik coğrafi konumları ve gelişen üretim kapasiteleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. SESRIC’in 2026 Ekonomik Görünüm Raporuna atıf yapan Bolat, İİT üyesi ülkelerin 2 milyarı aşan nüfuslarıyla dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birini oluşturduğunu ve toplam ekonomik büyüklüklerinin 10 trilyon dolar