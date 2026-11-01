İnhisar’da 'deve dişi' nar sezonu başladı: hedef üretimi büyütmek

İnhisar'da 'deve dişi' hasadı başladı:

Orta Sakarya Vadisi'ndeki mikroklima koşullarına sahip Bilecik'in İnhisar ilçesinde, yöreye özgü 'deve dişi' cinsi narın hasadı başladı. İl genelinde 2 bin 867 dekar alanda 4 bin 730 ton nar üretilirken, bunun 4 bin 514 tonu ve 2 bin 748 dekarlık üretim alanı doğrudan İnhisar tarafından karşılanıyor.

üretim süreci ve narın özellikleri:

İri taneli, ince kabuklu, sulu ve tatlı yapısıyla öne çıkan ürün, bölgede yaklaşık 3 bin dekar arazide yetiştiriliyor. Sezon hazırlıkları her yıl nisan ayında ağaçların budanmasıyla başlıyor; yaz boyunca sulama ve çapalama yapılıyor, gelişim ise organik gübreyle destekleniyor. Hasat genellikle ekimden aralık ayına kadar devam ediyor ve ürün ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara, Bursa, Sakarya ve Kütahya'dan gelen alıcılara satılıyor. Ayrıca ilçedeki Narinhisar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde narın pekmez, reçel, ekşi sos, sabun ve kolonya gibi yan ürünlere dönüştürülmesi sağlanıyor.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, "Deve dişi narda bu yıl 10 bin ton rekolte beklediklerini" belirterek, "Bu ürün bizim geçim kaynağımız. Deve dişi nar bize özgü. Narımızın özelliği toprağından geliyor. Birinci sınıf, iri taneli, sulu ve çok tatlı. Kabuğu ince olduğu için fazla dayanmıyor fakat en güzel nar bizim narımız" dedi.

festival ve kurumsal destek:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de il protokolüyle birlikte İnhisar'da düzenlenen Nar Festivali'ne katıldı. Sözer, festivalin İnhisar narının tanıtılması, üretim potansiyelinin görünür kılınması ve yöresel ürünlerin markalaşmasına katkı sağlama amaçlarını taşıdığını vurguladı. Vali Sözer, "Bu rakamlar bize açıkça gösteriyor ki Bilecik'te nar üretiminin kalbi İnhisar'da atmaktadır" ifadelerini kullandı ve "Tarım Şehri Bilecik" anlayışıyla üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Vali Sözer konuşmasında, tarımsal üretimin güçlendirilmesi, yerel ürünlerin katma değerinin artırılması ve daha geniş pazarlara ulaştırılması hedeflerine işaret etti; İnhisar narının ülke çapında daha fazla tanınması ve tercih edilen bir ürün haline gelmesinin önemine dikkat çekti. Festival, nar suyu sıkma ve nar dizme gibi yarışmalarla son buldu.

'DEVE DİŞİ' OLARAK ADLANDIRILAN NARIN HASADI BAŞLADI