İİT ülkeleri 2 milyar nüfusu ortak ekonomik avantaja dönüştürmeli

Toplantıda öne çıkanlar:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İstanbul'da İSEDAK 42. toplantısıyla eş zamanlı düzenlenen ikinci B57+ İş Liderleri Zirvesinin açılışında İİT ülkeleri arasındaki ekonomik iş birliğinin derinleştirilmesi çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu konuşmasında, üye ülkeler arasındaki ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İİT ülkelerinin ekonomi büyüklüğü ve mevcut performans:

Hisarcıklıoğlu, İİT ülkelerinin kolektif ölçekte önemli bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu belirterek bu grubun 2 milyar kişilik bir nüfusu ve 24 trilyon dolar seviyesindeki milli geliri temsil ettiğini hatırlattı. Buna rağmen, üye ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım hacminin yeterli düzeyde olmadığını söyledi ve mevcut iç ticaretin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Küresel belirsizlikler ve iş birliği ihtiyacı:

Konuşmasında küresel ekonomideki kırılganlığa dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, mevcut dönemin korumacılık eğilimleri ve ticaret savaşlarıyla karakterize olduğunu; İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan küresel düzenin artık eskisi gibi işlemediğini söyledi. Bu ortamda ülkeler arasındaki iş birliğinin daha da elzem hale geldiğini belirterek, iktisadi şoklara dayanabilmek ve belirsizliklere uyum sağlamak için dinamik bir özel sektörün şart olduğunu vurguladı.

Girişimcilik, yenilikçilik ve yapısal reform çağrısı:

Güçlü bir özel sektör için girişimcilik dostu bir ortamın oluşturulmasının gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, yenilikçilik ve girişimciliğin teşvik edilmesi gerektiğini; verimliliği artıracak ve adil rekabeti tesis edecek yapısal reformların hayata geçirilmesinin şart olduğunu söyledi. Bu çerçevede özel sektörün güçlendirilmesinin ekonomik dayanıklılığı artıracağını ifade etti.

Ticaret ve yatırım engellerinin kaldırılması ve ortak platformlar:

İİT ülkeleri arasındaki ticari entegrasyonun artırılması için aralarındaki ticaret ve yatırımları kısıtlayan engellerin kaldırılması gerektiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, bunun için daha büyük ve güçlü ortak platformlara ihtiyaç olduğunu, İslam Ticaret Odası ve B57+ girişiminin daha aktif kullanılarak küresel vitrinde öne çıkarılması gerektiğini söyledi.

İstanbul Tahkim Merkezi çağrısı:

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da kurularak faaliyete geçtiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, Başkan Şeyh Abdullah Kamil liderliğinde hayata geçirilen yapının İslam ülkeleri arasındaki ticaret ve yatırımları cazip hale getireceğini ifade etti. Ülkelerdeki firmaların Londra veya Paris gibi merkezler yerine İstanbul Tahkim Merkezine yönlendirilmesi çağrısında bulundu.

Vize kolaylığı ve kamu-özel sektör diyaloğu:

Hisarcıklıoğlu vize uygulamalarının ticaret ve yatırımları etkilediğini vurgulayarak, insanlar giriş-çıkışın kolay olduğu ülkelerle daha rahat ticaret yaptığını hatırlattı. Vize meselelerinin çözümlenmesiyle ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarının güçleneceğini, bunun hem ekonomik hem de sosyal faydalar sağlayacağını söyledi. Ayrıca hükümetler ile iş dünyası arasında sürekli diyalog kurulmasının önemine değindi.

Lojistik, gümrük ve finansal entegrasyonun sağlanması:

İİT ülkeleri arasında finansın ve ticaretin sorunsuz dolaşabileceği birleşik bir ekosistem oluşturulması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, kamu-özel sektör ortaklıklarının teşvik edilmesi, gümrük geçişlerinin kolaylaştırılması ve ortak gümrük standartlarının belirlenmesini önerdi. Ayrıca ticaret kanalları, lojistik ve tedarik zincirlerinin birbirine bağlanmasının, bürokrasinin azaltılmasının ve böylece halklara daha fazla gelir ve istihdam sağlanmasının hedeflenmesi gerektiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, B57+ girişimiyle İslam ülkeleri özel sektörleri arasındaki yakınlaşmanın tesis edileceğini, yatırım, ticaret ve sınır ötesi iş birliği için yeni yollar aranacağını ve girişimciliğin gücünün artırılmasının gündemde olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU, İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (İİT) ÜLKELERİ ARASINDAKİ EKONOMİK İŞ BİRLİĞİ, TİCARET VE YATIRIMLARIN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK AÇIKLAMALARDA BULUNDU.