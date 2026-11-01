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Bütçede Diyarbakır'ın üretim gücünü artıracak yatırımlar yer almalı

Diyarbakır OSB Başkanı Mustafa Fidan, merkezi bütçe görüşmeleri öncesi sanayi, enerji, ulaşım ve tarıma yönelik somut yatırım ödenekleri talep etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 14:02

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Bütçede Diyarbakır'ın üretim gücünü artıracak yatırımlar yer almalı

bütçe görüşmeleri öncesi Diyarbakır'ın öncelikleri:

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan, Ankara’da başlayacak merkezi yönetim bütçe görüşmeleri öncesinde kentteki sanayicilerin temel beklentilerini kamuoyuyla paylaştı. Fidan, Diyarbakır’ın üretim kapasitesinin artırılması ve sanayi altyapısının güçlendirilmesi için konuşulan projelerin somut yatırım programlarına ve bütçe ödeneklerine dönüşmesi gerektiğini vurguladı.

Fidan, kentin ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması için merkezi bütçenin önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, yatırım taleplerinin plan ve ödeneklerle desteklenmesi gerektiğini kaydetti. Diyarbakır sanayisinin gelişiminin, yeni üretim alanlarının oluşturulmasına ve mevcut tesislerin modernizasyonuna bağlı olduğuna dikkat çekti.

enerji ve finansman odağında beklentiler:

Sanayicilerin en acil sorunları arasında enerji maliyetleri ve finansmana erişimin zorluğu bulunuyor. Fidan, işletmelerin rekabet gücünü koruyup artırabilmesi için üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve enerji altyapısının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirtti. Enerji yatırımlarının yalnızca sanayi üretimini değil, aynı zamanda tarımsal üretimi de doğrudan etkilediğini vurgulayan Fidan, sulama projeleri ve enerji maliyetlerini azaltacak uygulamaların önceliklendirilmesi gerektiğini söyledi.

Fidan sözlerini şöyle özetledi: Diyarbakır’ın kalkınması için konuşulan projelerin somut yatırım programlarına ve bütçe ödeneklerine dönüşmesi gerekiyor. Üretimin, istihdamın ve bölgesel kalkınmanın güçlenmesi için sanayicinin önünü açacak yatırımların hayata geçirilmesi büyük önem taşıyor.

ulaşım, lojistik ve tarım-sanayi entegrasyonu:

Ulaşım altyapısı, kentin üretimini pazara ulaştırma kapasitesi açısından kilit önemde. Fidan, Diyarbakır Güneybatı Çevre Yolu, hızlı tren ve karayolu bağlantıları ile ilçe yollarının iyileştirilmesinin üretim ve ticaretin gelişmesine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Sanayicinin üretmesi kadar ürettiğini pazara ulaştırabilmesi gerektiğini, bu nedenle ulaşım yatırımlarının hızlandırılmasının şart olduğunu ifade etti.

Tarım ve sanayi arasında daha güçlü bir entegrasyon gerektiğini de vurgulayan Fidan, Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB gibi projelerin tamamlanmasının ve tarıma dayalı sanayinin desteklenmesinin kent ekonomisine katkı sunacağını söyledi. Sulama yatırımları ve enerji maliyetlerini azaltacak projelerin tamamlanmasının, tarımsal üretimin sanayiye kazandırılmasını kolaylaştıracağına dikkat çekti.

Fidan, Ankara’daki bütçe görüşmelerinin Diyarbakır’ın öncelikli yatırım taleplerinin gündeme taşınması açısından önemli olduğunu belirterek, kentin sanayi, tarım, ulaşım ve enerji alanlarındaki ihtiyaçlarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasını istedi. Beklenti, Diyarbakır için öngörülen projelerin yatırım programlarına dahil edilmesi ve ödeneklerle desteklenmesidir.

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN

DİYARBAKIR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MUSTAFA FİDAN

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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