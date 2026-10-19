İki fidanla başladı, 300 hünnap ağacıyla emeklilik yıllarını doğayla doldurdu

Çubuk'ta iki fidanla başlayan hünnap serüveni

Ankara'nın Çubuk ilçesi Sığırlıhacı Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen İlhan Menekşe, emeklilik sonrası satın aldığı tarlada deneme amaçlı diktiği iki hünnap fidanının beklenenden iyi sonuç vermesiyle üretimini genişletti. İlk yıllarda görülen dayanıklılık ve meyve tutumu, Menekşe'yi çeşidi artırmaya yöneltti ve bugün iki ayrı bahçede yaklaşık 300 hünnap ağacı'na ulaştı.

Denemeyle başlayan üretim:

Menekşe, bölgenin iklimine uygun meyve türlerini araştırırken hünnap fidanlarını denemek için toprağa verdi. İlk diktiği iki fidanın birinin ertesi yıl 5-6 meyve vermesi ve ağaçların soğuk havaya dayanıklı olması, üretimi büyütme kararını pekiştirdi. Önce 40, sonra 25 fidan daha ekleyen Menekşe, zaman içinde iki ayrı bahçede sayıyı yaklaşık 300e çıkardı. Bahçelerin bakımını ve hasadını eşi Şaheste Menekşe ile birlikte yürütüyorlar.

Meyvenin sağlık ve kullanım değerleri:

Menekşe, 2002 yılından bu yana diyabet tedavisi gördüğünü belirtiyor ve hünnapın kendi beslenmesinde de yer aldığını söylüyor. Hünnap tükettiğinde kan şekerinin daha dengeli olduğunu gözlemlemesi, ağaç sayısını artırma kararında etkili oldu. Küçük bir ağacın birkaç meyve vermesinin bile kendisine büyük mutluluk verdiğini ifade eden Menekşe, birkaç meyve gördüğünde sanki bir ton ürün almış gibi sevindiğini vurguluyor.

Eşi Şaheste Menekşe de bahçeyle ilgilenmekten keyif aldıklarını anlatıyor. Hünnabın hem taze hem de kurutularak tüketilebildiğini söyleyen Şaheste Hanım, toplanan meyveleri örtülerin üzerine aralıklı şekilde sererek kuruttuklarını ve iğde gibi güzel kuruduklarını belirtiyor. Tadına bakanların genellikle 'biz de satın almak istiyoruz' dediğini aktarıyor.

Menekşe, çevresindekilere de hünnabı tanıtmaya çalışıyor ve sürekli olarak cepine hünnap taşıdığını, çocuklara ikram ettiğinde onların da tadından memnun kaldığını anlatıyor. Bahçecilikle daha önce çok ilgili olmadıklarını, sadece rahmetli dedesinin bir bağı olduğunu söyleyen Şaheste Menekşe, şimdi birlikte yürüttükleri bu işin kendilerine yaşam sevinci verdiğini ifade ediyor.

İlhan Menekşe'nin çalışması, emeklilik yıllarını doğayla iç içe geçirmesinin yanı sıra Çubuk'un iklim şartlarında farklı meyve türlerinin de başarılı olabileceğini gösteriyor. Küçük bir denemenin sabır ve ilgiyle nasıl yaygın bir üretime dönüştüğünü örnekleyen bu hikaye, bölgedeki üreticiler için de ilham kaynağı oluyor.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE YAŞAYAN EMEKLİ ÖĞRETMEN İLHAN MENEKŞE, DENEME AMACIYLA DİKTİĞİ 2 HÜNNAP FİDANINDAN OLUMLU SONUÇ ALINCA YILLAR İÇERİSİNDE AĞAÇ SAYISINI YAKLAŞIK 300'E ÇIKARDI.