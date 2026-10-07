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iki genç yola savruldu, sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir otomobil elektrikli bisiklete çarptı; iki genç yola savruldu, sürücü kazanın ardından olay yerinden uzaklaştı, anlar güvenlik kamerasında.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Hakan Arslan

iki genç yola savruldu, sürücü hiçbir şey olmamış gibi ayrıldı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil çarpması sonucu iki genç savruldu

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin elektrikli bisiklete çarpması sonucu iki genç yola savruldu. Olay anı ve sürücünün kazanın ardından bölgeden ayrılma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

kaza anı ve mağdurlar:

Kaza, dün akşam saat 20.55'te Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, karşı yönden gelen Burak G. (19) idaresindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletin sürücüsü Burak G. ile arkasında bulunan Batuhan G. yola savruldu.

görüntüler ve soruşturma:

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştığı görüntüler güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili olarak polis ekipleri, kazaya karışan otomobil sürücüsünün tespit edilmesine yönelik çalışma başlattı.

OLAY YERİ

OLAY YERİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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