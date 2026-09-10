Adıyaman'da sanayi hamlesi: bakan yardımcısı iş dünyasıyla yol haritası çizdi

Sanayi ve Ticaret gündemiyle Adıyaman’a gelen heyet

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, çeşitli temas ve programlar için geldiği Adıyaman’da kent yönetimi, oda temsilcileri ve esnafla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi. İnan’ı Adıyaman Havalimanı’nda ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana karşıladı.

valiyle görüşme ve öncelikli hedefler:

Programın ilk durağında Vali Abdullah Küçük makamında yapılan ziyarette, Adıyaman’ın sanayi ve ticaret hayatının geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Görüşmede özellikle kentin üretim kapasitesinin artırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve istihdamın yükseltilmesi ön plana çıktı.

sanayi siteleri ve esnafın beklentileri:

Oda başkanları ve esnaf temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen Sanayi Siteleri İstişare Toplantısında, başta Küçük Sanayi Sitesi olmak üzere mevcut sanayi alanlarının iyileştirilmesi tartışıldı. Toplantıda, esnaf ve sanayicilerin modern, güvenli ve nitelikli çalışma alanlarına kavuşması, yatırım ve üretim kapasitesinin artırılması ile sektör temsilcilerinin talep ve beklentileri ele alındı.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu, toplantıda Adıyaman’ın ekonomik kalkınması ve yatırımcılar için daha elverişli bir ortam yaratılması adına sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini paylaştı.

osb toplantısı: üretim, yatırım ve istihdam

Programın devamında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen Adıyaman Sanayicileriyle İstişare Toplantısına Vali Abdullah Küçük, milletvekilleri, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu ve sanayiciler katıldı. Toplantıda Adıyaman sanayisinin mevcut durumu, üretim ve istihdamın artırılması, sanayicilerin karşılaştığı sorunlar ve devam eden yatırımlar detaylı şekilde değerlendirildi.

Görüşmelerde, Organize Sanayi Bölgelerinin kapasitesinin etkin kullanımı, altyapı güçlendirmeleri ve yeni yatırımların önünün açılmasına yönelik adımların önemine vurgu yapıldı. Katılımcılar, kamu ve özel sektör iş birliğinin artırılmasının kentin ekonomik geleceği için belirleyici olduğunu ifade etti.

Gerçekleştirilen istişarelerin, Adıyaman’ın sanayi altyapısının güçlendirilmesine, yeni yatırımların teşvik edilmesine ve üretim ile istihdamın artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI ORUÇ BABA İNAN, ÇEŞİTLİ TEMAS VE PROGRAMLARDA BULUNMAK ÜZERE GELDİĞİ ADIYAMAN’DA İŞ DÜNYASI VE ESNAF TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.