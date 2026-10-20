İki kez nakille yaşam bulan 11 yaşındaki Ömer Asaf'ın yeni umudu

iki kez nakille yeni bir döneme geçen çocuk:

Aliağa'da yaşayan Emine ve Ersin Öztürk çiftinin oğlu 11 yaşındaki Ömer Asaf Öztürk, doğar doğmaz başladığı diyaliz tedavisi ve iki ayrı böbrek nakliyle hayatına devam ediyor. Multikistik displastik böbrek tanısı nedeniyle doğduğu gün periton diyalizine başlanan çocuk, 16 aylıkken ilk kez nakil oldu. İlk nakli yapan canlı verici, aile yakınları arasında yer alan Hüseyin Bilgin'di; nakledilen böbrek yaklaşık 8 yıl süreyle çalıştı.

doğduğu günden ilk nakile kadar yaşananlar:

Anne Emine Öztürk, oğlunun 6 buçuk aylıkken dünyaya geldiğini ve doğduğu gün periton diyaliziyle tedaviye başladığını anlatıyor. 16 aylık olana kadar her gün 12 saat süren periton diyalizi aldığını belirten anne, ilk naklin ardından yıllarca daha sağlıklı bir dönem yaşadıklarını söylüyor. Ailede anne ve dedesinin de nakil geçmişi bulunuyor; yapılan genetik incelemelerde ise üç kişinin böbrek sorunlarının farklı nedenlere bağlı olduğu, kalıtsal bir bağ bulunmadığı tespit edildi.

mesane sorunları, yeniden diyaliz ve evde hemodiyaliz:

İlk nakledilen böbreğin zaman içinde işlevini yitirmesine neden olan faktörler arasında mesane sorunları ve idrarın böbreğe geri kaçması yer aldı. Bu durumu düzeltmek için yaklaşık 15-20 kez kapalı operasyon uygulansa da böbrek hasarının önüne geçilemedi ve üç yıl önce tekrar böbrek yetmezliği gelişti; Ömer Asaf yeniden diyalize alındı. Son bir yılını ise ekip desteğiyle evde hemodiyaliz uygulayarak geçirdi. Anne Öztürk, evde hemodiyalizin nakil bekleyen çocuklar için önemli bir seçenek olduğunu, sıvı kısıtlamasının azalması ve günlük yaşamın kolaylaşmasının aileye büyük rahatlık sağladığını vurguladı.

kadavradan nakil ve hastanedeki süreç:

Üç yıldır kadavradan böbrek bekleyen aile, Acıbadem Kent Hastanesi'nden gelen haberle umutlandı. Uzm. Dr. Işık Özgü başkanlığındaki nakil ekibi tarafından gerçekleştirilen ikinci böbrek nakli, kadavradan uygun organ bulunduğu için yapıldı. Ameliyatı gerçekleştiren ekip ve Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, operasyon sonrası hastanın genel durumunun iyi olduğunu, böbrek fonksiyonlarının hızla düzelmeye başladığını belirtti. Kreatinin değerleri aşamalı olarak normale yaklaşırken, küçük sorunların da çözülmesinin ardından taburcu edileceği bildirildi.

aile duyguları ve organ bağışına çağrı:

Anne Emine Öztürk, nakil haberini aldıkları an yaşadıkları sevinci anlatırken duygusal çelişkiye dikkat çekiyor: bir yandan oğlunun ikinci kez yaşama sarılması büyük mutluluk verirken, kadavradan gelen organın diğer bir hayatın sona ermesiyle elde edildiğinin hüznünü de taşıdıklarını söylüyor. Öztürk, "Bir çocuğun hayatına dokundular. Oğlum ikinci kez doğdu" diyerek duygularını özetliyor ve organ bağışının daha fazla çocuğa umut olmasını istiyor: "Organlar toprak altında çürümesin, başka insanlara umut olsun."

uzmanların değerlendirmesi:

Prof. Dr. Ahmet Keskinoğlu, Ömer Asaf'ta doğuştan gelen mesane ve böbrek anomalilerinin erken böbrek yetmezliğine yol açtığını, ilk nakil sonrası kronik rejeksiyon geliştiğini ve bunun yeniden diyalize geçişe neden olduğunu belirtti. Dr. Işık Özgü ise küçük çocuklarda böbrek naklinin teknik zorlukları olduğuna dikkat çekerek, kadavradan gelen böbreğin şu anda "gayet güzel çalıştığını" ve benzer seyrin devam etmesini umduklarını söyledi.

Ömer Asaf'ın en büyük hayali şimdi sağlığına kavuşup futbol oynamak, okulun beden eğitimi derslerine tam katılmak ve arkadaşlarıyla birlikte olmak. Ailenin ve sağlık ekibinin gözetiminde, kontrolleri düzenli yapılmak üzere kısa süre içinde taburcu edilmesi planlanıyor.

NAKLEDİLEN BÖBREĞİNİ 8 YIL SONRA KAYBEDİNCE 3 YIL HEMODİYALİZ TEDAVİSİ GÖREN KÜÇÜK ASAF, KADAVRADAN YAPILAN İKİNCİ BÖBREK NAKLİYLE YENİDEN HAYATA TUTUNDU.