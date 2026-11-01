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Erzincan’da genç atletlerin bölgesel kros heyecanı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe yarışları Erzincan’da tamamlandı; farklı yaş kategorilerinden atletler parkurda mücadele etti.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:24

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Erzincan’da genç atletlerin bölgesel kros heyecanı

Erzincan ev sahipliğinde kros yarışları sona erdi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Bölgesel Kros Ligi 1’inci Kademe Yarışları, Erzincan’da gerçekleştirilen müsabakaların ardından tamamlandı. Organizasyona katılan sporcular, farklı yaş gruplarında parkurda ter dökerek dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

müsabaka atmosferi ve katılım:

Yarışlar, genç ve yetişkin kategorilerinin yanı sıra çeşitli yaş dilimlerinden sporcuların bir araya geldiği bir platform işlevi gördü. Parkur boyunca hem rekabet hem de dayanıklılık ön plana çıktı; katılımcılar dereceye girebilmek için zorlu etaplarda birbirleriyle mücadele etti.

organizasyonun önemi:

Etkinlik, bölgesel düzeyde atlet gelişimini destekleyen bir yapı sunarken, yerel sporcularda motivasyon ve deneyim kazanımı sağladı. Yarışların tamamlanmasının ardından organizasyon sona erdi ve etkinlik, ilerleyen kademeler için altyapı oluşturma açısından değerlendirildi.

ERZİNCAN&#039;DA BÖLGESEL KROS LİGİ 1&#039;İNCİ KADEME YARIŞLARI TAMAMLANDI

ERZİNCAN'DA BÖLGESEL KROS LİGİ 1'İNCİ KADEME YARIŞLARI TAMAMLANDI

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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