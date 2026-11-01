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Erzincan'da mindere çıkanlar: SEM Performans Ligi 1. etap eleme heyecanı

Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. etap eleme yarışmaları Erzincan'da devam ediyor; sporcular bir üst tura çıkma hedefiyle minderde mücadele ediyor.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 07:24

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzincan'da mindere çıkanlar: SEM Performans Ligi 1. etap eleme heyecanı

Erzincan'da eleme yarışmaları devam ediyor:

Güreş Federasyonu SEM Performans Ligi 1. Etap Eleme Yarışmaları Erzincan'da sürüyor. Organizasyonda sporcular, performanslarını sergiledikleri minderde bir üst aşamaya yükselme mücadelesi veriyor.

Sporcuların hedefi ve mücadele:

Kategorilerde kıyasıya geçen müsabakalarda atletler teknik ve fiziksel güçlerini ortaya koyuyor. Her mücadele, sporcular için hem puan hem de sıradaki aşamalara kalma fırsatı sunuyor; bu nedenle minderdeki rekabet yüksek tempoda devam ediyor.

Organizasyon ve katılımcılara iyi dilekler:

Yetkililer müsabakaların tüm heyecanıyla sürdüğünü belirterek, yarışmalara katılan sporculara ve antrenörlere başarı dileğinde bulundu. Organizasyonun, sporcuların performanslarını ölçmesi ve geliştirmesi açısından önemli bir basamak olduğu vurgulandı.

GÜREŞ FEDERASYONU SEM PERFORMANS LİGİ 1. ETAP ELEME YARIŞMALARI SÜRÜYOR

GÜREŞ FEDERASYONU SEM PERFORMANS LİGİ 1. ETAP ELEME YARIŞMALARI SÜRÜYOR

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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