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İki saldırı sonrası Gazze İslam Üniversitesi'nde ağır tahribat

Ateşkese rağmen İsrail'in gün içinde iki kez vurduğu Gazze İslam Üniversitesi'nde 3 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı; üniversite faaliyetleri askıya alındı.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 17:08

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EDİTÖR: Hakan Arslan

İki saldırı sonrası Gazze İslam Üniversitesi'nde ağır tahribat

Gazze İslam Üniversitesi'ne yönelik saldırılar

İsrail ordusunun gün içinde iki kez hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki Gazze İslam Üniversitesinde geniş çaplı tahribat görüntülendi. Saldırılar, ilan edilen ateşkese rağmen sivilleri ve sivil yerleşim alanlarını hedef almaya devam ettiği yönündeki eleştirileri güçlendirdi.

Can kaybı ve yaralanmalar:

Saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetti, en az 5 kişi yaralandı. Resmi kaynaklarca aktarılan bu rakamlar, olayın insani boyutunu ortaya koyuyor ve bölgedeki güvenlik durumuna dair endişeleri artırıyor.

Tahribat ve akademik faaliyetlerin durması:

Saldırıların ardından üniversite, güvenlik gerekçesiyle akademik faaliyetlerini askıya aldı. Yayınlanan görüntülerde kampüs binalarında ve çevresinde görülen hasar, eğitim altyapısında önemli zararlar olduğunu gösteriyor. Yerel yetkililer ve üniversite personeli, hasarın boyutunu belirlemek ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İSRAİL ORDUSUNUN GÜN İÇERİSİNDE İKİ KEZ SALDIRI DÜZENLEDİĞİ GAZZE ŞERİDİ&#039;NDEKİ GAZZE İSLAM...

İSRAİL ORDUSUNUN GÜN İÇERİSİNDE İKİ KEZ SALDIRI DÜZENLEDİĞİ GAZZE ŞERİDİ'NDEKİ GAZZE İSLAM ÜNİVERSİTESİ'NDE TAHRİBAT GÖRÜNTÜLENDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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