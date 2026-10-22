Dolar 49,6232 +0,01%
Euro 55,8976 +0,16%
Bist 11.567,33 -0,08%
Altın Gram 6.562,61 -0,88%
EUR/USD 1,1244 +0,08%
Brent Petrol 111,52 +2,48%
--°

İki taraflı boyun diseksiyonu ile altı saatlik ameliyat sonucu dil tümörü çıkarıldı

Ordu'da 61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı'nın dilindeki kanserli doku yaklaşık altı saatlik operasyonda çıkarıldı, iki taraflı boyun diseksiyonu uygulandı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 10:19

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

İki taraflı boyun diseksiyonu ile altı saatlik ameliyat sonucu dil tümörü çıkarıldı

olayın özeti:

Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı, dilinde uzun süre iyileşmeyen bir yara şikâyetiyle Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda lezyonun kanser olduğu belirlendi ve cerrahi tedavi planlandı. Yaklaşık altı saat süren operasyonda tümörlü doku çıkartıldı ve eş zamanlı olarak boyun bölgesindeki lenf nodlarına yönelik işlem uygulandı.

ameliyatın detayları:

Operasyon, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanları Prof. Dr. Hakan Korkmaz ve Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Müdahale sırasında dildeki tümörlü doku çıkarılırken, cerrahi plan doğrultusunda her iki taraftaki lenf bezlerine yönelik iki taraflı boyun diseksiyonu yapıldı ve ilgili lenf nodları cerrahi olarak alındı. Patolojik inceleme sonucu daha önce kanser tanısı konulmuştu ve cerrahi girişim bu doğrultuda uygulandı.

uzmanın değerlendirmesi:

Prof. Dr. Hakan Korkmaz, dil tümörlerinin tedavi planının hastalığın özellikleri ve yayılım durumuna göre belirlendiğini vurguladı. Tedavi sürecinde yalnızca tümörlü dokunun çıkarılmasının değil, aynı zamanda boyun bölgesindeki lenf bezlerinin değerlendirilmesinin de önem taşıdığını belirtti. Uygulanacak cerrahi girişimlerin kapsamının hastanın klinik bulguları ve tetkik sonuçları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Korkmaz ayrıca dil ve ağız içindeki, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen yaraların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Erken dönemde uzman değerlendirmesi yapılarak tanının kesinleştirilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

hastanın deneyimi:

Hastanın kendisi, dilindeki yaranın iyileşmemesi üzerine hastaneye başvurduğunu anlattı. Celalittin Bıçakçı ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin olarak ameliyatın gerçekleştirilmesinden ve kendisiyle ilgilenen sağlık ekibinden memnun olduğunu belirtti. Hastanın ifadesi, erken başvuru ve tedavi adımlarının hastanın takip ve motivasyonu açısından önemini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle iki haftadan uzun süre devam eden, büyüyen veya kanayan dil ve ağız içi yaralarının bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini yineliyor. Erken tanının ağız ve baş-boyun kanserlerinde tedavi sürecinin planlanması açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

PROF. DR. HAKAN KORKMAZ (SOLDA), HASTA CELALİTTİN BIÇAKÇI (ORTADA), DOÇ. DR. MUKADDER KORKMAZ...

PROF. DR. HAKAN KORKMAZ (SOLDA), HASTA CELALİTTİN BIÇAKÇI (ORTADA), DOÇ. DR. MUKADDER KORKMAZ (SAĞDA)

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor
images

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi
images

Bursa sokaklarında pembe ışıklarla erken teşhise dikkat çeken UEDAŞ projesi
images

aydıntepe’de çocuklar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Muğla ekipleri fethiye'de hakkında kesinleşmiş cezası olan firariyi yakaladı

Nilüfer'de piercing sonrası enfeksiyon, işletme hakkında adli süreç başlıyor

Manavgat'ta 'marka' tartışması sahil yolunda eyleme dönüştü

Parklar kamera ağıyla büyüyor: İnegöl'de güvenli park sayısı 45'e yükseldi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi