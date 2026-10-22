İki taraflı boyun diseksiyonu ile altı saatlik ameliyat sonucu dil tümörü çıkarıldı

olayın özeti:

Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Celalittin Bıçakçı, dilinde uzun süre iyileşmeyen bir yara şikâyetiyle Medical Park Ordu Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda lezyonun kanser olduğu belirlendi ve cerrahi tedavi planlandı. Yaklaşık altı saat süren operasyonda tümörlü doku çıkartıldı ve eş zamanlı olarak boyun bölgesindeki lenf nodlarına yönelik işlem uygulandı.

ameliyatın detayları:

Operasyon, Medical Park Ordu Hastanesi Kulak Burun Boğaz uzmanları Prof. Dr. Hakan Korkmaz ve Doç. Dr. Mukadder Korkmaz tarafından gerçekleştirildi. Müdahale sırasında dildeki tümörlü doku çıkarılırken, cerrahi plan doğrultusunda her iki taraftaki lenf bezlerine yönelik iki taraflı boyun diseksiyonu yapıldı ve ilgili lenf nodları cerrahi olarak alındı. Patolojik inceleme sonucu daha önce kanser tanısı konulmuştu ve cerrahi girişim bu doğrultuda uygulandı.

uzmanın değerlendirmesi:

Prof. Dr. Hakan Korkmaz, dil tümörlerinin tedavi planının hastalığın özellikleri ve yayılım durumuna göre belirlendiğini vurguladı. Tedavi sürecinde yalnızca tümörlü dokunun çıkarılmasının değil, aynı zamanda boyun bölgesindeki lenf bezlerinin değerlendirilmesinin de önem taşıdığını belirtti. Uygulanacak cerrahi girişimlerin kapsamının hastanın klinik bulguları ve tetkik sonuçları doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Prof. Dr. Korkmaz ayrıca dil ve ağız içindeki, özellikle iki haftadan uzun süre iyileşmeyen yaraların ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Erken dönemde uzman değerlendirmesi yapılarak tanının kesinleştirilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulmasının önemine dikkat çekti.

hastanın deneyimi:

Hastanın kendisi, dilindeki yaranın iyileşmemesi üzerine hastaneye başvurduğunu anlattı. Celalittin Bıçakçı ameliyat ve tedavi sürecine ilişkin olarak ameliyatın gerçekleştirilmesinden ve kendisiyle ilgilenen sağlık ekibinden memnun olduğunu belirtti. Hastanın ifadesi, erken başvuru ve tedavi adımlarının hastanın takip ve motivasyonu açısından önemini ortaya koydu.

Uzmanlar, özellikle iki haftadan uzun süre devam eden, büyüyen veya kanayan dil ve ağız içi yaralarının bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerektiğini yineliyor. Erken tanının ağız ve baş-boyun kanserlerinde tedavi sürecinin planlanması açısından kritik olduğu vurgulanıyor.

PROF. DR. HAKAN KORKMAZ (SOLDA), HASTA CELALİTTİN BIÇAKÇI (ORTADA), DOÇ. DR. MUKADDER KORKMAZ (SAĞDA)