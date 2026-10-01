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ikinci el pazarında suv yükselişi kadın sürücü tercihlerinin etkisiyle belirginleşti

Kadın sürücülerin suv tercihleri ikinci el otomobil pazarını şekillendiriyor; kredi, altın ve finansman dalgalanmaları satışları zorluyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 16:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

ikinci el pazarında suv yükselişi kadın sürücü tercihlerinin etkisiyle belirginleşti

İkinci el piyasasında öne çıkan eğilimler:

Balıkesir Galericiler Sitesi'nde faaliyet gösteren işletme sahibi Çağdaş Savran, son dönemde ikinci el otomobil pazarında SUV modellerinin belirgin şekilde öne çıktığını bildiriyor. Savran, sıfır otomobil pazarında da suv modellerinin payının arttığını, bazı markaların binek modelleri azaltıp suv ve crossover odaklı üretime yöneldiğini ifade ediyor.

Savran ayrıca kredi imkanlarındaki daralma, altın fiyatlarındaki hareketlilik ve finansman şirketlerinde yaşanan gelişmelerin ikinci el satışları olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor. Bu koşullar tüketici davranışlarını ve satın alma gücünü sınırlayarak pazar dinamiklerini etkiliyor.

kadın sürücülerin rolü:

Galericiye göre suv talebindeki artışın arkasında kadın sürücülerin trafikteki payının yükselmesi de bulunuyor. Kadın tüketicilerin yerden yüksek araçları daha güvenli ve tercih edilebilir bulması, suv ve crossover modellerine yönelimi güçlendiriyor.

B segment ve C segment yerden yüksek crossoverlarla benzer fiyat seviyelerinde bulunan binek modeller karşılaştırıldığında, alıcıların daha yüksek yapılı araçları tercih ettiğini söyleyen Savran, bunun algıda daha güvenilir görünmekle bağlantılı olduğunu belirtiyor.

motor hacmi ve vergi etkisi:

İkinci el tercihinde motor hacmi de öne çıkan kriterlerden biri. Savran, piyasada 1.6 litre ve altındaki motor hacmine sahip araçlara daha fazla ilgi olduğunu ve bunun büyük ölçüde vergilendirme sisteminden kaynaklandığını vurguluyor. Motor hacmi arttıkça vergi diliminin yükselmesi, alıcıları düşük hacimli modellere yönlendiriyor.

Yeni nesil araçlar arasında 0.9 veya 1.0 litre motorlu araçların yaygın olduğu; premium segment olarak sınıflandırılan modellerin ise artık 2 bin ve 3 bin motor hacmine sahip araçlara denk geldiği belirtiliyor. Bu yapı, ikinci elde hem fiyat algısını hem de stok hareketliliğini etkiliyor.

Sonuç olarak, Balıkesir'deki galericilerin gözlemleri SUV eğiliminin kalıcılaşabileceğini, ancak kredi ve finansman koşullarındaki belirsizliklerin genel satış hacmini baskıladığını gösteriyor. İkinci el pazarı, tüketici tercihlerindeki bu mevcut eğilimleri ve ekonomik koşulları dengelemeye çalışıyor.

ÇAĞSAŞ SAVRAN, İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA SON DÖNEMDE SUV MODELLERİN ÖNE ÇIKTIĞINI...

ÇAĞSAŞ SAVRAN, İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA SON DÖNEMDE SUV MODELLERİN ÖNE ÇIKTIĞINI BELİRTTİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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