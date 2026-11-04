İkiz kardeşlerin atık toplama aracı merakı Birecik belediyesiyle gerçeğe dönüştü

İkiz kardeşlerin atık toplama aracı merakı Birecik Belediyesi tarafından karşılandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşayan ikiz kardeşler Zeydan Ege ve Yiğit Eray, sosyal medya üzerinden Birecik Belediyesi ile iletişime geçerek merak ettikleri atık toplama araçlarını görme isteklerini paylaştı. Talep, belediyenin sosyal medya yöneticisi aracılığıyla Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit'e iletildi.

Başkanın hızlı yanıtı:

Çocukların isteğini öğrenen Başkan Mehmet Begit, vakit kaybetmeden ilgili birimlere talimat verdi. Belediyede görevli ekipler, ikiz kardeşlerin merakını gidermek ve belediyenin çalışmalarını tanıtmak amacıyla gerekli hazırlıkları başlattı. Sürecin yönetiminde iletişim kanallarının etkin kullanımı ve yerel yönetimin çocuklara yönelik yaklaşımı öne çıktı.

Çocuklara sunulan imkanlar:

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından ekipler, ikiz kardeşleri evlerinde ziyaret etti ve onlara atık toplama araçlarını yakından görme olanağı sağladı. Çocuklar, araçla kısa bir gezi yapma imkanı buldu ve belediye ekiplerinden atık toplama sürecine dair bilgi aldı. Belediye ayrıca ikizlere çeşitli hediyeler vererek günlerini daha da anlamlı kıldı.

Bu uygulama, yerel yönetim ile vatandaşlar arasında kurulan doğrudan iletişimin somut bir örneğini oluşturdu. Başkan Begit'in talimatıyla gerçekleştirilen girişim, küçük bir talebin nasıl hızlı ve dikkatli bir biçimde karşılanabileceğini gösterirken, çocukların belediye çalışmalarına yönelik ilgisinin desteklenmesinin önemini de vurguladı.

İKİZ KARDEŞLERİN HAYALİ GERÇEKLEŞTİ