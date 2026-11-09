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Kırsalda ekskavatör kepçesinde güvenli yolculuk: yeni doğan buzağı köye taşındı

Elazığ İl Özel İdaresi ekipleri, Kovancılar Gökçebel'de doğum yapan ineğin yeni buzağını ve sahibini paletli ekskavatör kepçesinde güvenle köye taşıdı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 15:57

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EDİTÖR: Aslı Han

Kırsalda ekskavatör kepçesinde güvenli yolculuk: yeni doğan buzağı köye taşındı

kırsalda müdahale ve taşıma:

Elazığ'da kırsal alanda görev yapan İl Özel İdaresi ekipleri, Kovancılar ilçesine bağlı Gökçebel mevkiinde yürüttükleri çalışmalar sırasında doğum yapan bir ineği fark etti. Arazinin koşulları ve patika yolların elverişsizliği göz önüne alınarak, yeni doğan buzağının güvenli şekilde köye ulaşması için paletli ekskavatörün kepçesi kullanıldı.

kepçe içinde güvenli yolculuk:

Ekipler, buzağıyı ekskavatörün kepçesine yerleştirirken sahibinin de yanına oturarak hayvanı tuttuğu görüldü. Taşıma anları kameralara yansıdı; bu görüntüler ekiplerin duyarlı yaklaşımının somut bir örneğini sunuyor.

Paletli ekskavatörün tercih edilmesi, zorlu arazi koşullarında denge ve manevra kabiliyeti sağlama amacına dayandı. Bu yöntem, en yakın köy ya da ahıra güvenli ve hızlı ulaşım gerektiren durumlarda pratik bir çözüm olarak öne çıktı.

Olay, kırsal hizmetlerin esnekliğini ve ekiplerin hızlı müdahale yeteneğini gösterdi; görüntüler yerel düzeyde takdir topladı ve benzer şartlardaki müdahaleler için örnek oluşturdu.

GÖKÇEBEL KÖYÜNDE ÇALIŞMA YÜRÜTEN EKİPLER, DOĞUM YAPAN BİR İNEĞİ PALETLİ EKSKAVATÖRÜN KEPÇESİNE...

GÖKÇEBEL KÖYÜNDE ÇALIŞMA YÜRÜTEN EKİPLER, DOĞUM YAPAN BİR İNEĞİ PALETLİ EKSKAVATÖRÜN KEPÇESİNE ALARAK GÜVENLİ ŞEKİLDE KÖYE TAŞIDI. EKİPLERİN DUYARLI DAVRANIŞI TAKDİR TOPLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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