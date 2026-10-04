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İkizler hayal ve anılarını kitaplara taşıdı

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda Nisa ve Emir Madendere, 8 yaşında yazmaya başladı; iki kitap yayımlayıp birlikte toplam 4 bin 800 kitap okudular.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 04 Ekim 2026 - 09:48

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EDİTÖR: Hazal Tunç

İkizler hayal ve anılarını kitaplara taşıdı

fuarda okurlarla buluştular:

Uluslararası 16. Kocaeli Kitap Fuarı’nda okurlarla bir araya gelen ikiz kardeşler Nisa Madendere ve Emir Madendere, küçük yaşta başlayan okuma tutkusunu yazarlığa dönüştürdü. İkili, birlikte kaleme aldıkları İkizlerden Hikayeler ile Çocukluğumun Gözünden kitaplarını fuarda tanıttı.

okuma alışkanlığı ve erken yaşta yazarlık:

Kardeşler ilk kitaplarını 8 yaşında yazdı. Haberleşmede verilen bilgilere göre kardeşler şimdiye dek birlikte 2 kitap yayımladı ve toplam 4 bin 800 kitap okudu. Emir Madendere, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 500 kitap okuduğunu söyleyerek, okuduklarını defterlere kaydettiğini; bir defterin yetmediğini ifade etti: "Bir defter yetmedi, diğer deftere geçtik".

yazma süreçleri, ilham kaynakları ve gelecek planları:

İkizlerin ilk kitabı hayal gücünden beslenen öyküler içerirken, ikinci kitapta gerçek hayattan alınan izler dikkat çekiyor. Nisa Madendere, son kitaplarının 50 sayfa olduğunu belirterek, yazmanın kendisine iyi geldiğini ve okudukça kelime hazinesinin genişlediğini aktardı: "Yazarken kendimi güzel hissediyorum. Yazarken rahatlıyoruz, güzel oluyor. Kitap okurken de sanki o hayal dünyasının içinde ben de varmışım gibi hissediyorum."

Nisa, ilk kitap İkizlerden Hikayelerde yer alan öykülerinden ikisini anlattı. "Benim birinci hikayem Duman. Duman bir Sibirya kurdu. Sahilde yürüyüş yaparken bir kelebeğin peşine takılıyor ve kayboluyor. Daha sonra sahibinin kokusunu alarak geri dönüyor. İkinci hikayem de Pamuk. Pamuk bir kedi. Bir kız oyun oynarken miyavlayan yavru kediyi görüyor, onu evine götürüyor, ısıtıyor, süt veriyor ve daha sonra sahipleniyor. Ben hayvanları çok seviyorum," dedi.

Emir ise yazdıkları arasında anılarına yer verdiğini, ikinci kitapta sevdiği anıları aktardığını belirtti: ilk kitabı 8 yaşında, en son çıkardığı kitabı ise 10 yaşında yazdığını söyledi. Yeni eserlerinde macera ve gerilim türüne yönelmek istediğini ifade eden Emir, en sevdiği yazarın Jules Verne olduğunu ve "15 Yaşında Bir Kaptan", "Doktor Ox’un Deneyi" ile "80 Günde Devri Alem" gibi eserleri okuduğunu aktardı.

İkizler, üçüncü eserlerini artık bireysel olarak kaleme almak istediklerini belirtti. Yaşıtlarına da tavsiyede bulunan Nisa, "Çok fazla kitap okusunlar. Kelime dağarcıkları büyür, daha fazla kelime bilirler ve hayal güçleri artar" derken, Emir ise "Daha çok kitap okursanız sınavlarda da başarılı olursunuz" diye konuştu.

ULUSLARARASI 16. KOCAELİ KİTAP FUARI&#039;NDA KİTAPLARINI OKURLARLA BULUŞTURAN İKİZ KARDEŞLER NİSA...

ULUSLARARASI 16. KOCAELİ KİTAP FUARI'NDA KİTAPLARINI OKURLARLA BULUŞTURAN İKİZ KARDEŞLER NİSA MADENDERE VE EMİR MADENDERE, KÜÇÜK YAŞTA BAŞLADIKLARI OKUMA TUTKUSUNU YAZARLIĞA TAŞIDI. İLK KİTAPLARINI 8 YAŞINDA KALEME ALAN KARDEŞLER, BUGÜNE KADAR BİRLİKTE 2 KİTAP YAYIMLARKEN TOPLAM 4 BİN 800 KİTAP OKUDU. İKİZLER, BUNDAN SONRAKİ ESERLERİNİ İSE AYRI AYRI YAZMAYI PLANLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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