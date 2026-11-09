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İklim çağrısı sahneden: Sertab Erener'in One Home-Tek Ev parçası COP31'e taşındı

Bakan Murat Kurum, Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı 'One Home-Tek Ev' şarkısını sosyal medyada paylaşarak konferansa kültürel destek verdi.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 11:41

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 11:53

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EDİTÖR: Aslı Han

İklim çağrısı sahneden: Sertab Erener'in One Home-Tek Ev parçası COP31'e taşındı

Bakan Kurum'dan paylaşım

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanatçı Sertab Erener'in COP31 için hazırladığı One Home-Tek Ev isimli şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım, konferansa kültürel bir destek niteliği taşıyor ve iklim gündeminin görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.

Kurum'ün mesajı:

Kurum paylaşımına şu ifadelerle destek verdi: "Tek bir dünya, tek bir yuva, tek bir gökyüzü, tek bir umut, tek bir ses. Toroslar’ın eteklerinden küresel iklim diplomasisinin zirvesine güçlü bir soluk taşıyoruz. Şarkısıyla COP31’e güçlü bir destek veren değerli sanatçımız Sertab Erener’e çok teşekkür ediyorum".

Şarkının sözleri:

Sertab Erener’in şarkısının sözleri şöyle: "Kuşların hâlâ seslendiğini duyabiliyor musun? /Okyanusların yükseldiğini hissedebiliyor musun?/ Ormanların yok oluşunu görebiliyor musun ? / Dünyanın hâlâ ağladığını duyabiliyor musun?/Sana aldığın her nefesi ben verdim/ Şimdi senin de yanımda olmana ihtiyacım var. / Sana sahip çıkacağız, / Sevdiğimiz çocuklara sahip çıktığımız gibi. / Senin için dimdik duracağız. / Sana sahip çıkacağız/ her okyanusa, her ağaca.. / Bu yuvayı yeniden iyileştireceğiz. / Tek Bir Dünya / Tek Bir Yuva / Tek Bir Gökyüzü / Tek Bir Dünya/ Tek Bir Umut / Tek Bir Ses/ LET’S COP/ Biz Dünyayız / Dünya Biziz."

One Home-Tek Ev paylaşımı, COP31 etkinliğine kültürel bir boyut katarken; şarkının sözleri, sürdürülebilirlik ve ortak sorumluluk temasını vurguluyor. Bakan Kurum’un sosyal medya desteği, etkinliğin mesajlarının geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, SANATÇI SERTAB...

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, SANATÇI SERTAB ERENER’İN COP31 İÇİN HAZIRLADIĞI "ONE HOME-TEK EV" İSİMLİ ŞARKISINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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