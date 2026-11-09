İklim politikalarında sağlık odağı: COP31'de Antalya inisiyatifi öne çıktı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleşen Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Toplantıda insan sağlığı ile çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Memişoğlu, çevre ve iklim politikalarının nihai amacının insan sağlığını korumak olduğunu belirtti.

ilk vurgular:

Memişoğlu konuşmasında kurumlar arası koordinasyonun ve ortak hareket etmenin iklim değişikliğiyle mücadelede belirleyici olduğunu ifade etti. Bir önceki COP ev sahibi Brezilya'nın Belem Sağlık Eylem Planı ile ortaya koyduğu vizyonu takdir ederek, Brezilya Hükümeti ve Sağlık Bakanı Padilha'ya katkıları için teşekkür etti. Bakan Memişoğlu, "Bugün Türkiye olarak Antalya’da bu mirası devralıyor ve bir adım öteye taşıyoruz" dedi ve COP tarihinde sağlığın ilk kez müstakil bir eylem alanı olarak yer almasının ortak bir başarı olduğunu söyledi.

antalya girişimi ve öncelikler:

Memişoğlu, COP31'in bir "Uygulama COP'u" olması gerektiğini belirterek teknik değerlendirmenin ötesinde siyasi sahiplenmeyi güçlendirmenin önemine dikkat çekti. COP31 Eylem Gündemi'nde yer alan "Dinamik ve Dayanıklı Sağlık Sistemleri" başlığının sağlığın iklim politikasındaki konumunu güçlendirdiğini vurguladı ve güçlü siyasi liderlik, ulusal sahiplenme, sürdürülebilir kaynak tahsisi ile uluslararası dayanışmanın gerekliliğini dile getirdi.

antaly a dayanıklı sağlık sistemleri (AIR):

Bakan, Türkiye'nin COP31 kapsamında geliştirdiği Antalya Dayanıklı Sağlık Sistemleri Girişimi (AIR)'ni tanıttı. AIR ile amaçlarının ülkeler arasında bilgi, deneyim ve uzmanlık paylaşımını teşvik etmek, karşılıklı öğrenmeyi güçlendirmek ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemek olduğunu söyledi.

somut uygulamalar ve yeşil hastaneler:

Türkiye'nin iklim değişikliğine dayanıklı sağlık sistemleri oluşturma çalışmalarını somut projelerle sürdürdüğünü aktaran Memişoğlu, bugüne kadar 809 kamu sağlık tesisinde yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemlerinin yenilendiğini bildirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürütülen enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin bu çalışmaları ilerlettiğini belirtti.

Memişoğlu, insanlara sağlık hizmeti sunarken doğanın korunmasını esas alan "Yeşil Hastane" anlayışını yaygınlaştırdıklarını, enerji tüketimini azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımını artırma yönündeki adımların sürdüğünü aktardı. Ayrıca Türkiye Aşırı Sıcaklar Sağlık Eylem Planı ile iklim kaynaklı sağlık risklerine karşı hazırlığın güçlendirildiğini ve dijital altyapıyla iklim ile sağlık verilerinin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Bakan, sağlık çalışanlarının eğitimi, erken uyarı sistemleri, sağlık hizmetlerinin sürekliliği ve çevreye duyarlı sağlık tesisleri konularında somut uluslararası ortaklıklar geliştirilebileceğini belirterek, toplantıda yapılacak değerlendirmelerin gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmak için güçlü eylemlere dönüşmesini temenni etti.

SAĞLIK BAKANI PROF. DR. KEMAL MEMİŞOĞLU, 9 KASIM 2026 PAZARTESİ GÜNÜ, ANTALYA'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 31. TARAFLAR KONFERANSI (COP31) KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÜST DÜZEY YUVARLAK MASA TOPLANTISI'NA KATILDI.