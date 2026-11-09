Dolar 50,1755 +0,08%
Euro 56,2825 +0,73%
Bist 11.712,67 +2,00%
Altın Gram 6.669,20 +1,46%
EUR/USD 1,1206 +0,56%
Brent Petrol 94,69 -3,69%
--°

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Denizlerdeki artışla palamut fiyatı düşerek Bolu'da tanesi 100 liraya indi, ucuz ve besleyici palamuta vatandaşların ilgisi arttı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 17:34

GÜNCELLEME: 09 Kasım 2026 - 17:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Palamut fiyatında hızlı gerileme:

Son haftalarda tezgâhlarda azalan palamut, denizlerde yeniden görülen bollukla fiyatını geriye çekti. Bolu'da geçen hafta tanesi 150-175 lira aralığına çıkan palamut, şimdi tezgâhlarda 100 lira olarak satılıyor. Kimi dönemlerde tanesi 75 liraye kadar inen balığın fiyatındaki dalgalanma, av miktarındaki değişimle paralel ilerliyor.

Satışa sunulan palamutların yaklaşık ağırlığı bir kilo civarında. Bu düşüş, tüketiciler için hem erişilebilir fiyat hem de besleyici bir seçenek anlamına geliyor; palamutun yeniden tezgâhlarda sık görülmesi, talebi canlandırdı.

Vatandaş ve esnaf tepkisi:

Bolu'da balıkçılık yapan esnaf Hakan Kabasakal, palamutta tekrar bir bolluk başladığını belirterek, geçen haftaya kıyasla fiyatların gerilediğini aktardı. Kabasakal, palamutun şu an tanesi 100 lira seviyesinde olduğunu, yaklaşık bir kilo geldiğini ve halkın ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Esnaf, uygun fiyatın satışları hızlandırdığını ve palamuta rağbetin hamsiye göre daha fazla olduğunu vurguluyor; Kabasakal, aynı dükkânda hamsinin bugün 350 lira olduğunu da ifade etti. Bu karşılaştırma, palamutun hem fiyat hem doyuruculuk açısından tercih edilme nedenini açıklıyor.

Sezon ve beklentiler:

Balık sezonu resmi olarak 15 Nisana kadar devam ediyor, ancak türlere göre bolluk süreleri değişiyor. Kasım ve aralık aylarında hamsinin yağlı olduğu dönemler öne çıkarken, palamutun yakalanma miktarındaki artış döngüsel hareket ediyor. Şu anki tablo palamutun tekrar tezgâhlarda yaygınlaşmaya başladığını gösteriyor.

Sonuç olarak Bolu'da palamut fiyatındaki gerileme, tüketicinin uygun fiyatlı ve besleyici bir ürüne ulaşmasını sağlarken, esnaf için de satış hacmini artıran bir hareketlilik oluşturdu.

BOLU&#039;DA VATANDAŞLAR 100 LİRAYA DÜŞEN PALAMUTA AKIN ETTİ

BOLU'DA VATANDAŞLAR 100 LİRAYA DÜŞEN PALAMUTA AKIN ETTİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kadın yıldızlar COP31'de tarımda kadının sesini uluslararası sahneye taşıdı
images

Uludağ içecek, COP31'de Malatya yatırımı ve sürdürülebilir sanayi vizyonunu açık...
images

Yeni yönetimle odak hizmete: Edremit'te Metin Aslan görevi devraldı
images

Antalya'da iklim zirvesi başladı: finans, tarım ve yapay zekâ ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kuluncak belediye başkanı Cengiz'den cumhuriyeti koruma çağrısı

Kadın yıldızlar COP31'de tarımda kadının sesini uluslararası sahneye taşıdı

Muş–Bitlis kara yolunda hafif ticari araç devrildi: iki kişi yaralandı

Habaş'taki patlamada yaralanan işçilerin isimleri ve tedavi merkezleri açıklandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı