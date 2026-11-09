Palamut bolluğu Bolu tezgâhlarını canlandırdı

Palamut fiyatında hızlı gerileme:

Son haftalarda tezgâhlarda azalan palamut, denizlerde yeniden görülen bollukla fiyatını geriye çekti. Bolu'da geçen hafta tanesi 150-175 lira aralığına çıkan palamut, şimdi tezgâhlarda 100 lira olarak satılıyor. Kimi dönemlerde tanesi 75 liraye kadar inen balığın fiyatındaki dalgalanma, av miktarındaki değişimle paralel ilerliyor.

Satışa sunulan palamutların yaklaşık ağırlığı bir kilo civarında. Bu düşüş, tüketiciler için hem erişilebilir fiyat hem de besleyici bir seçenek anlamına geliyor; palamutun yeniden tezgâhlarda sık görülmesi, talebi canlandırdı.

Vatandaş ve esnaf tepkisi:

Bolu'da balıkçılık yapan esnaf Hakan Kabasakal, palamutta tekrar bir bolluk başladığını belirterek, geçen haftaya kıyasla fiyatların gerilediğini aktardı. Kabasakal, palamutun şu an tanesi 100 lira seviyesinde olduğunu, yaklaşık bir kilo geldiğini ve halkın ilgisinin yüksek olduğunu söyledi.

Esnaf, uygun fiyatın satışları hızlandırdığını ve palamuta rağbetin hamsiye göre daha fazla olduğunu vurguluyor; Kabasakal, aynı dükkânda hamsinin bugün 350 lira olduğunu da ifade etti. Bu karşılaştırma, palamutun hem fiyat hem doyuruculuk açısından tercih edilme nedenini açıklıyor.

Sezon ve beklentiler:

Balık sezonu resmi olarak 15 Nisana kadar devam ediyor, ancak türlere göre bolluk süreleri değişiyor. Kasım ve aralık aylarında hamsinin yağlı olduğu dönemler öne çıkarken, palamutun yakalanma miktarındaki artış döngüsel hareket ediyor. Şu anki tablo palamutun tekrar tezgâhlarda yaygınlaşmaya başladığını gösteriyor.

Sonuç olarak Bolu'da palamut fiyatındaki gerileme, tüketicinin uygun fiyatlı ve besleyici bir ürüne ulaşmasını sağlarken, esnaf için de satış hacmini artıran bir hareketlilik oluşturdu.

BOLU'DA VATANDAŞLAR 100 LİRAYA DÜŞEN PALAMUTA AKIN ETTİ