Dolar 50,1781 +0,09%
Euro 56,2392 +0,65%
Bist 11.548,45 +0,57%
Altın Gram 6.624,05 +0,76%
EUR/USD 1,1196 +0,47%
Brent Petrol 96,92 -1,42%
--°

Aynı dağın iki yüzü: Abant'ta sonbahar ve kış yan yana

Bolu Abant'ta erken kar yağışıyla aynı dağın iki yamacı farklı mevsimleri yansıttı; güneş alan yamaç sonbaharı, gölge tarafı kışı koruyor.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:59

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Aynı dağın iki yüzü: Abant'ta sonbahar ve kış yan yana

Abant'ta doğadan nadir bir kare

Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler, doğaseverler arasında büyük ilgi uyandırdı. Aynı dağın iki farklı yamacında bir arada görülen sonbahar ve kış tabloları, bölgenin mevsim geçişinin çarpıcı bir örneğini oluşturdu. Karla kaplanan ağaçlar ve sarının kahverengiye dönen yaprakları bir arada sunan bu manzara, turistlerin ve fotoğrafçıların dikkatini çekti.

Güneş alan yamaçta sonbahar:

Yağışın ardından güneş ışınlarının ulaştığı yamaçlarda biriken karlar hızla erimeye başladı. Karların çekilmesiyle birlikte ağaçların sarı ve kahverengi yaprakları yeniden ortaya çıktı; bölge, klasik bir sonbahar paletiyle kaplandı. Bu kısımda toprağın ve yaprakların nemi, renklerin daha parlak görünmesine neden olarak görenlere sıcak bir sonbahar hissi verdi.

Gölge yamaçta kış örtüsü:

Dağın güneş ışınlarını daha az aldığı diğer yamaçta ise kar örtüsü hâlâ etkisini sürdürüyor. Ağaç dallarında ve ormanlık alanlarda biriken kar, bölgeye adeta kışın erken geldiğini gösteren bir görünüm kazandırdı. Bu yamacın beyazlığı, karşı yamaçtaki sonbahar tonlarıyla keskin bir kontrast oluşturuyor.

Havadan görüntülerin sunduğu ayrıntılar:

Manzara, dron kamerasıyla havadan kaydedildiğinde iki yamaç arasındaki sınır ve renk farklılığı çok daha belirgin hale geliyor. Havadan çekimler, aynı noktadan bakıldığında iki mevsimin yan yana nasıl durduğunu net şekilde ortaya koyuyor; sarı-kahverengi dokuların hemen yanı başında yoğun beyaz örtü fotoğraf karelerine ilginç bir derinlik kazandırıyor.

Abant'ın doğal yapısı ve yüksekliği, böyle mevsim çakışmalarına sıkça sahne olmasa da bu tür görüntüler bölgenin mevsimsel çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler için hem görsel bir şölen sunan hem de mevsim geçişinin dinamiklerini gösteren bu manzara, bölgenin turistik çekiciliğini destekliyor.

ABANT&#039;TA ETKİLİ OLAN ERKEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA, GÖRENLERİ HAYRAN...

ABANT'TA ETKİLİ OLAN ERKEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hayrabolu'nun 500 yıllık bekçisi Subaşı'nda asırlık meşe ağacı
images

Taşların bekçisi: Andırın'da Alameşe Kalesi'nin sessiz gözetimi
images

antalya’da uygulama odaklı cop31 başladı
images

Antalya’dan COP31’e 48 çevreci otobüsle ulaşım sağlanacak

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Lösemiye karşı bilinç: hastanede farkındalık eğitimi düzenlendi

Samsun'da narkotik ekipleri 340 bin 300 sentetik hap ele geçirdi

Durağan'da miniklere uygulamalı trafik eğitimi

Aliağa HABAŞ çelik tesisinde şiddetli patlama, itfaiye müdahalesi sürüyor

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti

Akbank’tan COP31’e kalıcı iklim finansmanı çağrısı: 2030 hedefi 2,5 trilyon TL

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor