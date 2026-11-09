Aynı dağın iki yüzü: Abant'ta sonbahar ve kış yan yana

Abant'ta doğadan nadir bir kare

Bolu Abant'ta etkili olan erken kar yağışı sonrası ortaya çıkan görüntüler, doğaseverler arasında büyük ilgi uyandırdı. Aynı dağın iki farklı yamacında bir arada görülen sonbahar ve kış tabloları, bölgenin mevsim geçişinin çarpıcı bir örneğini oluşturdu. Karla kaplanan ağaçlar ve sarının kahverengiye dönen yaprakları bir arada sunan bu manzara, turistlerin ve fotoğrafçıların dikkatini çekti.

Güneş alan yamaçta sonbahar:

Yağışın ardından güneş ışınlarının ulaştığı yamaçlarda biriken karlar hızla erimeye başladı. Karların çekilmesiyle birlikte ağaçların sarı ve kahverengi yaprakları yeniden ortaya çıktı; bölge, klasik bir sonbahar paletiyle kaplandı. Bu kısımda toprağın ve yaprakların nemi, renklerin daha parlak görünmesine neden olarak görenlere sıcak bir sonbahar hissi verdi.

Gölge yamaçta kış örtüsü:

Dağın güneş ışınlarını daha az aldığı diğer yamaçta ise kar örtüsü hâlâ etkisini sürdürüyor. Ağaç dallarında ve ormanlık alanlarda biriken kar, bölgeye adeta kışın erken geldiğini gösteren bir görünüm kazandırdı. Bu yamacın beyazlığı, karşı yamaçtaki sonbahar tonlarıyla keskin bir kontrast oluşturuyor.

Havadan görüntülerin sunduğu ayrıntılar:

Manzara, dron kamerasıyla havadan kaydedildiğinde iki yamaç arasındaki sınır ve renk farklılığı çok daha belirgin hale geliyor. Havadan çekimler, aynı noktadan bakıldığında iki mevsimin yan yana nasıl durduğunu net şekilde ortaya koyuyor; sarı-kahverengi dokuların hemen yanı başında yoğun beyaz örtü fotoğraf karelerine ilginç bir derinlik kazandırıyor.

Abant'ın doğal yapısı ve yüksekliği, böyle mevsim çakışmalarına sıkça sahne olmasa da bu tür görüntüler bölgenin mevsimsel çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler için hem görsel bir şölen sunan hem de mevsim geçişinin dinamiklerini gösteren bu manzara, bölgenin turistik çekiciliğini destekliyor.

ABANT'TA ETKİLİ OLAN ERKEN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN ORTAYA ÇIKAN MANZARA, GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI