Kobi'lerin yeşil dönüşümünde odaların kilit rolü: KUTSO başkanı COP31'de eş başkanlık yapacak

Esin Güral Argat COP31 kapsamında KOBİ gündemini taşıyacak

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi çerçevesinde KOBİ'lerin yeşil dönüşümünü odağında tutan oturuma eş başkanlık edecek. Argat, TOBB öncülüğünde düzenlenen COP31 Business Forum bünyesindeki Gelişmekte Olan Ekonomiler ve KOBİ'ler Çalışma Grubu adına 13 Kasım Cuma günü yapılacak oturuma liderlik edecek.

KOBİ'lerin öncelikleri ve tartışılacak çözümler:

13 Kasım saat 11.00-12.00 arasında düzenlenecek oturumda, gelişmekte olan ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin yeşil dönüşüm sürecinde karşılaştıkları zorluklar ele alınacak. Oturumda ön plana çıkacak başlıca konular arasında finansmana erişim imkanları, KOBİ'lere sağlanabilecek danışmanlık ve uygulama desteği ve sınırda karbon düzenlemelerine uyum için finansal ve teknik destek mekanizmalarının kurulması yer alıyor.

Argat, KOBİ'lerin COP süreçlerinde ayrı bir grup olarak tanınmasının ve kalıcı temsil için özel yapıların oluşturulmasının önemine dikkat çekiyor. Ayrıca, gelişmekte olan ekonomilere iklim finansmanının daha hızlı ulaştırılmasının gerekliliğini vurgulayarak, KOBİ'lerin erişilebilir, düşük maliyetli ve uygulanabilir finansman modellerine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Odaların ve tedarik zincirinin rolü:

Argat, ticaret ve sanayi odalarının KOBİ'leri dönüşüm süreçlerine hazırlamada kritik bir görev üstlenebileceğini ifade ediyor. Odaların eğitim, danışmanlık ve dönüşüm süreçlerini yönlendiren merkezler hâline gelmesi gerektiğini belirten Argat, büyük sanayi kuruluşlarının tedarikçi programları sayesinde dönüşümün tedarik zinciri boyunca yaygınlaştırılmasının önemine de dikkat çekiyor. Türkiye'de elde edilen deneyimlerin uluslararası platformlara taşınmasının hedeflendiği belirtildi.

Kadın liderlerin yeşil gelecekteki katkısı:

Aynı gün Argat, Türkiye İşkadınları Derneği (TİKAD) tarafından düzenlenen "Yeşil Geleceğin İş Dünyası: Kadın Liderlerin Gözünden" başlıklı panele de konuşmacı olarak katılacak. Panel, 13 Kasım saat 14.40'ta COP31 Mavi Bölge'deki Zero Waste Museum Forum Stage'de gerçekleştirilecek ve moderatörlüğünü Aslıgül Atasagun üstlenecek.

Panelde kadınların iş dünyasındaki temsili, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm süreçlerindeki rolleri ile geleceğin iş dünyasının şekillenmesine sağlayabilecekleri katkılar değerlendirilecek. Argat, hem KOBİ gündemi hem de kadın liderlerin perspektifiyle COP31 platformunda çözüm odaklı öneriler sunmayı hedefliyor.

KUTSO BAŞKANI ESİN GÜRAL ARGAT, COP31'DE KOBİ'LERİN YEŞİL DÖNÜŞÜMÜNÜ ANLATACAK