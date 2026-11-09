Uzungöl mevsimin ilk karıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde hafta sonu etkili olan kar yağışı, deniz seviyesinden 1.090 metre yükseklikte bulunan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de hissedildi.

yüksek yaylalarda beyaz örtü oluştu:

Bölgedeki birçok yayla kısa sürede beyaza bürünürken kar, mevsim için beklenenden erken kendini gösterdi. Ziyaretçiler ve yöre halkı, yılın bu ilk karını izlemek için yüksek kesimlere çıktı.

göl ve çevresinde kartpostallık sahneler:

Yağan kar sonrası göl ve çevresi beyaz bir örtüyle kaplandı; evler, ağaçlar ve patikalar karla çevrili görüntüler oluşturdu. Uzungöl'ün bu tablosu, mevsimin ilk karının yarattığı sessiz ve fotojenik atmosferi ortaya koydu.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NİN YÜKSEK KESİMLERİNDE HAFTA SONU KENDİSİNİ GÖSTEREN KAR YAĞIŞI DENİZ SEVİYESİNDEN BİN 90 METRE YÜKSEKLİKTE BULUNAN TRABZON'UN ÇAYKARA İLÇESİNDEKİ DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ UZUNGÖL'DE DE ETKİLİ OLDU.