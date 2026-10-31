İl müftüsü dikmen gençlerin manevi yolculuğuna sabah namazında eşlik etti

programın gelişimi:

Bilecik'te İl Müftüsü Yusuf Dikmen, Yediler Camii'nde düzenlenen sabah namazı programında gençlerle buluştu. Programa Ertuğrul Gazi Öğrenci Yurdu öğrencileri ve cami cemaati katıldı. Gençlerin cami ortamında bir araya gelmesi, katılımcılar arasında dayanışma ve manevi paylaşımlar açısından öne çıktı.

katılımcılar ve rehberlik:

Programa, öğrencilerle birlikte katılan Manevi Danışman Ramazan Bostancı rehberliğinde öğrenciler sabah namazını İl Müftüsü Dikmen ve cemaatle birlikte eda etti. Etkinlik, gençlerin manevi gelişimine katkı sunmayı amaçlayan bir buluşma olarak planlandı.

müftünün mesajı:

İl Müftüsü Dikmen programla ilgili olarak, "Gençlerimizle sabah namazında bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu tür buluşmaların birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini, gençlerimizin manevi gelişimlerine katkı sunmasını temenni ediyorum" dedi.

etkinliğin tamamlanması:

Gençlerin cami ortamında cemaatle bir araya geldiği program, sabah namazının birlikte kılınmasıyla tamamlandı. Katılımcılar, böyle buluşmaların birlik ve manevi destek açısından önem taşıdığını ifade etti.

İL MÜFTÜSÜ DİKMEN, GENÇLERLE SABAH NAMAZINDA BULUŞTU