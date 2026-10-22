İl müftüsü Yaşar Çapçı ilçe ziyaretlerinde eğitim ve gençlik çalışmalarını yerinde inceledi

İl müftüsü ilçelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi

Erzurum İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Hınıs ve Horasan ilçelerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde eğitim kurumları, müftülük personeli ve gençlerle bir araya gelerek yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi aldı.

Hınıs'ta erken yaş Kur'an eğitimi:

Programın ilk durağı Hınıs olan İl Müftüsü Çapçı, Hacı Mahmut Aras 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret etti. Sınıfları gezip minik öğrencilerle sohbet eden Çapçı, kurs yöneticilerinden eğitim faaliyetleri ve kursun genel durumu hakkında bilgi aldı. Çapçı, 4-6 yaş grubuna yönelik Kur'an kurslarının çocukların milli ve manevi değerleri kazanmasındaki önemine dikkat çekti ve öğreticilerin özverili çalışmalarına teşekkür etti.

Horasan'da kurum ziyaretleri ve personel buluşması:

Hınıs programının ardından Horasan'a geçen İl Müftüsü Çapçı'ya Horasan İlçe Müftüsü Halil İbrahim Koç da eşlik etti. Çapçı, Horasan Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret ederek sınıfları inceledi ve yürütülen eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Daha sonra Horasan İlçe Müftülüğü'nde müftülük personeliyle bir araya gelen Çapçı, ilçede yürütülen din hizmetleri hakkında brifing aldı ve din görevlilerinin çalışmalarına teşekkür etti.

Gençlerle sohbet ve değer vurgusu:

Ziyaretin son bölümünde Diyanet Gençlik Merkezi'ne geçen Müftü Çapçı, gençlerle buluşup taleplerini dinledi ve onlarla sohbet etti. Çapçı, milli ve manevi değerlerin önemine vurgu yaparak gençlere eğitim ve hayat yolculuklarında başarı dileklerini iletti. Görüşmeler sırasında gençlerin beklentileri not edildi ve ilgili birimlere aktarılacağı belirtildi.

Yapılan ziyaretlerle İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın hem erken yaş eğitimine hem de ilçelerde yürütülen din hizmetlerine ilişkin uygulamaları yerinde takip ettiği, personel ve gençlerle doğrudan iletişim kurarak değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.

ERZURUM İL MÜFTÜSÜ YAŞAR ÇAPÇI, İLÇE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA HINIS VE HORASAN İLÇELERİNDE BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU. EĞİTİM KURUMLARI, MÜFTÜLÜK PERSONELİ VE GENÇLERLE BİR ARAYA GELEN ÇAPÇI, YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALDI.