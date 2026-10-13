İl otogarında yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Batman'da narkotik ekiplerinin otogar denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman otogarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan iki ayrı aramada farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

8 Ekim tarihinde bir şahıs üzerinde yapılan aramada 165 gram sentetik kannabinoid bulundu. Daha sonra, 10 Ekim tarihinde başka bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 21,42 gram eroin ve 87,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

adli süreç ve sonuç:

Uyuşturucularla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı; çıkarıldıkları mahkemece her iki kişi de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce devam ediyor.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama