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İl otogarında yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Batman'da otogar aramalarında 165 g sentetik kannabinoid, 21,42 g eroin ve 87,72 g metamfetamin ele geçirildi; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İl otogarında yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Batman'da narkotik ekiplerinin otogar denetimi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Batman otogarında denetim gerçekleştirdi. Yapılan iki ayrı aramada farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

8 Ekim tarihinde bir şahıs üzerinde yapılan aramada 165 gram sentetik kannabinoid bulundu. Daha sonra, 10 Ekim tarihinde başka bir şahıs üzerinde yapılan aramada ise 21,42 gram eroin ve 87,72 gram metamfetamin ele geçirildi.

adli süreç ve sonuç:

Uyuşturucularla ilgili olarak yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı; çıkarıldıkları mahkemece her iki kişi de tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma ve değerlendirme işlemleri ilgili birimlerce devam ediyor.

Batman&#039;da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Batman'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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