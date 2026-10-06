İl özel idaresinde hizmetlerin etkinliği ve koordinasyonu ön plana çıktı

İl özel idaresi çalışmaları değerlendirildi:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi birim amirleriyle bir araya gelerek kurumda yürütülen hizmet ve yatırımları detaylı biçimde inceledi. Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmaların mevcut durumu ile planlanan projeler ele alındı. Sözer, hizmetlerin etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Görüşmede, il ihtiyaçları doğrultusunda süregelen hizmetlerin önceliklendirilmesi ve proje takibi üzerinde duruldu. Birim amirlerinden yürütülen işler hakkında ayrıntılı bilgi alan Vali Sözer, vatandaş taleplerine hızlı yanıt verilmesi için idarenin saha çalışmaları ve planlama süreçlerinin uyumlu yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

vali sözer'in mesajı:

Toplantıda konuşan Vali Sözer, "İlimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bilecik’in gelişimine katkı sağlayacak hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Sözer, ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi ve İl Özel İdaresi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, yürütülen hizmetlerin izlenmesi ve planlanan projelerin takvime bağlanması yönünde atılacak adımların belirlenmesiyle sona erdi; Vali Sözer, uygulama ve denetimde koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

VALİ SÖZER'DEN İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARINA YAKIN TAKİP