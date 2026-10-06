Dolar 49,1768 +0,13%
Euro 55,3068 +0,29%
Bist 12.374,11 -0,56%
Altın Gram 6.589,42 +0,26%
EUR/USD 1,1245 +0,19%
Brent Petrol 99,82 -0,50%
--°

İl özel idaresinde hizmetlerin etkinliği ve koordinasyonu ön plana çıktı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi toplantısında yürütülen hizmetleri değerlendirdi; koordinasyon, verimlilik ve vatandaş odaklılık vurgulandı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İl özel idaresinde hizmetlerin etkinliği ve koordinasyonu ön plana çıktı

İl özel idaresi çalışmaları değerlendirildi:

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, İl Özel İdaresi birim amirleriyle bir araya gelerek kurumda yürütülen hizmet ve yatırımları detaylı biçimde inceledi. Toplantıda, il genelinde devam eden çalışmaların mevcut durumu ile planlanan projeler ele alındı. Sözer, hizmetlerin etkin, verimli ve koordineli şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

toplantıda ele alınan öncelikler:

Görüşmede, il ihtiyaçları doğrultusunda süregelen hizmetlerin önceliklendirilmesi ve proje takibi üzerinde duruldu. Birim amirlerinden yürütülen işler hakkında ayrıntılı bilgi alan Vali Sözer, vatandaş taleplerine hızlı yanıt verilmesi için idarenin saha çalışmaları ve planlama süreçlerinin uyumlu yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

vali sözer'in mesajı:

Toplantıda konuşan Vali Sözer, "İlimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyor, vatandaşlarımızın taleplerine en hızlı şekilde cevap verebilmek için çalışmalarımızı koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Bilecik’in gelişimine katkı sağlayacak hizmetlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. Sözer, ayrıca vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmaların titizlikle sürdürülmesini istedi ve İl Özel İdaresi personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Toplantı, yürütülen hizmetlerin izlenmesi ve planlanan projelerin takvime bağlanması yönünde atılacak adımların belirlenmesiyle sona erdi; Vali Sözer, uygulama ve denetimde koordinasyonun sürdürüleceğini ifade etti.

VALİ SÖZER&#039;DEN İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARINA YAKIN TAKİP

VALİ SÖZER'DEN İL ÖZEL İDARESİ ÇALIŞMALARINA YAKIN TAKİP

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı
images

Susuzluk 180 haneyi boşalttı, 72 yaşındaki Selami Salman tek başına kaldı
images

Palandöken'de otel müdürünün eliyle beslediği tilki, doğa sorumluluğunu öne çıka...
images

Palandöken'de kapıyı paylaşan misafir: genel müdürün eliyle beslediği tilki

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sivas'ta yiyecek artıkları boz ayılarını kavgaya sürükledi

Karavanla Türkiye'yi gezen Fransız çift, Meke Gölü'nde doğayla iç içe kamp yaptı

Kampüs çıkış saatleri çakışınca öğrenciler ulaşımda mağdur oldu

Batman'da kontrolden çıkan iş makinesi devrilerek sürücüyü yaraladı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip