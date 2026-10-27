İlaç araştırma birikimi tıbbi cihaz klinik çalışmalarına yönlendiriliyor

Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde tıbbi cihaz klinik araştırmaları masaya yatırıldı

Başkent Üniversitesi İyi Klinik Uygulamalar Mükemmeliyet Merkezi (BİKUMM) tarafından düzenlenen "Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalar İstişare Toplantısı" Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Toplantıya kamu, akademi ve tıbbi cihaz sektörü temsilcileri katıldı. Görüşmelerin odağında, Türkiye'nin tıbbi cihaz klinik araştırmalarındaki uluslararası rekabet gücünün artırılması ve bilimsel kanıt üretiminin geliştirilmesi yer aldı.

İlaç deneyimi tıbbi cihazlara taşınmak isteniyor:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, merkezin ilaç alanında elde ettiği birikime dikkat çekti. Özer, "Merkezimizde ilaç alanında 50’den fazla faz 3 klinik araştırma yürütülüyor. Bu alanda önemli bir deneyim kazandık ve benzer araştırma iş birliklerini tıbbi cihaz alanına da taşımak istiyoruz" dedi. Özer, toplantıdan çıkacak değerlendirmelerin yeni iş birliklerinin kurulmasına ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlamasını beklediklerini vurguladı.

Uluslararası odak ve bölgesel mükemmeliyet hedefi:

BİKUMM Proje Direktörü Prof. Dr. Simten Malhan ise tıbbi cihaz sektöründeki dönüşüme işaret etti; Avrupa’daki yeni düzenleyici çerçeve, yapay zeka ile dijital sağlık teknolojilerinin entegrasyonu ve gerçek yaşam verilerinin artan önemi gibi başlıkların Türkiye için fırsatlar yaratabileceğini söyledi. Malhan, "Türkiye olarak hedefimiz yalnızca küresel standartları takip eden bir uygulayıcı olmak değil, küresel alanda kanıt üreten bölgesel bir mükemmeliyet merkezi ve uluslararası klinik araştırmaların odağı haline gelmektir" ifadelerini kullandı.

Malhan, klinik araştırmaların yalnızca onay süreçleri olmadığını; yenilikçi tedavilere erişimi hızlandıran, yerli sanayinin rekabet gücünü artıran ve ülke ekonomisine yüksek teknolojik katma değer sağlayan stratejik bir alan olduğunu belirtti.

Sektör ve politika aktörleri ne dedi:

TOBB Meclis Başkanı Mete Özgürbüz toplantıda, tıbbi cihaz üretimindeki nicelik artışının sürdürülebilir uluslararası rekabet için nitelikli ve yenilikçi üretimle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Özgürbüz, klinik araştırmaların geliştirilen ürünlerin bilimsel değerini ortaya koymada kritik rol oynadığını söyledi ve küresel teknolojik eğilimlerin üretim anlayışını değiştirdiğine dikkat çekti.

TİTCK Başkanı Hüseyin Çelik ise kamu, üniversite ve sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin zorunlu olduğunu belirterek, "Sağlık teknolojileri alanındaki araştırma, geliştirme, üretim ve geri ödeme süreçlerinde yeni imkanlar ortaya çıktı. Tıbbi cihaz alanında hem ülkemiz hem insanlık için çok daha iyisini başarmak için mazeretimiz kalmadı. Sektörün gelişmesinde yalnızca rekabet değil, birlikte çalışarak ortak değer üretmek de belirleyici. Kamu, özel sektör, üniversiteler ve sanayinin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Oturumlarda ele alınan konular:

Toplantıda "Küresel Eğilimler ve Uluslararası Uygulamalar", "TİTCK Perspektifi Türkiye’de Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmalarının Mevcut Durumu" ve "Araştırmacı Gözünden Klinik Araştırmalar" başlıklı oturumlar düzenlendi. Oturumlarda düzenleyici çerçeveler, teknolojik entegrasyon, gerçek yaşam verilerinin kullanımı ve kurumlar arası iş birliği mekanizmaları gibi konu başlıkları ayrıntılı şekilde tartışıldı.

Katılımcılar, mevcut ilaç araştırma altyapısı ve deneyiminin tıbbi cihaz alanına adaptasyonu için somut adımlar atılması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Toplantı sonucunda, akademi, kamu ve özel sektör arasında yeni iş birlikleri kurularak Türkiye'nin tıbbi cihaz klinik araştırmalarındaki kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE ADANA’DA DÜZENLENEN "TIBBİ CİHAZ KLİNİK ARAŞTIRMALAR İSTİŞARE TOPLANTISI", KAMU, AKADEMİ VE TIBBİ CİHAZ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.