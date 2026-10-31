Uzman uyarısı: doğadan toplanan mantarlar hayatı tehdit edebilir

Bursa İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin, sonbahar mevsimiyle birlikte doğada mantar popülasyonunun arttığını belirterek kontrolsüz toplama ve bilinçsiz tüketimin ciddi sağlık riskleri doğurduğunu söyledi. Çetin, zehirli ve zehirsiz mantarların dış görünüşe bakılarak ayırt edilemeyeceğini vurguladı.

Zehirlenme belirtileri ve zamanlaması:

Uzm. Dr. Çetin, mantar zehirlenmelerinin mevsimsel yağışlarla özellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık görüldüğünü kaydetti. Tüketim sonrasındaki ilk iki saatte görülen tabloda; sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, nabız hızlanması, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi belirtilerin öne çıktığını anlattı.

Çetin, daha tehlikeli seyreden vakaların ise genellikle 6 saatten sonra başladığını söyledi: bulantı, kusma, ishal, yüksek ateş ve şiddetli karın ağrısını takiben karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebildiğini belirtti. Bu tür gecikmeli belirtilerin geri dönüşü olmayan hasarlara ve ölüme yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kültür mantarında ambalaj uyarısı:

Bilinen ve denetimden geçmiş tek güvenli seçeneğin ambalajlı kültür mantarı olduğunu hatırlatan Çetin, marketten alınan mantarların son kullanma tarihi geçmiş, ambalajı zedelenmiş veya çürümeye başlamışsa kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca taze kültür mantarlarının hassas bireylerde alerjik reaksiyonlar veya anafilaktik şoka neden olabileceğini sözlerine ekledi.

Çetin, halk arasındaki pek çok yanlış inanışın güven vermemesi gerektiğini, pişirme veya dış hatların incelenmesiyle mantarın güvenliğinin anlaşılamayacağını vurguladı ve "bir tek mantar bile yoğun bakıma ve organ yetmezliğine götürebilir" uyarısını tekrarladı.

Şüphe halinde yapılması gerekenler:

Mantar tüketimi sonrası bu belirtilerden herhangi biri görüldüğünde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini söyleyen Çetin, aynı mantarı tüketen diğer kişilerin de birlikte sağlık kuruluşuna götürülmesinin önemine dikkat çekti. Erken gözlem ve tedavinin hayati olduğu belirtildi.

Başvurulan sağlık kuruluşlarının ayrıca, konu ile ilgili bilgi almak ve gerekirse panzehir (antidot) temini ile tedavi yöntemleri konusunda danışmanlık almak için T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ulusal Zehir Merkezi (UZEM)'e 114 hattı üzerinden 7/24 başvurması gerektiği hatırlatıldı.

Çetin, doğadan toplanan mantarlar konusunda halkın bilinçlendirilmesinin önemine değinerek, şüpheli durumlarda kendi değerlendirmeleri yerine sağlık profesyonellerine başvurmayı tekrar önerdi.

SONBAHAR MEVSİMİYLE BİRLİKTE DOĞADA MANTAR POPÜLASYONUNUN ARTTIĞINA DİKKAT ÇEKEN BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ UZM. DR. MUSTAFA ÇETİN, KONTROLSÜZ VE BİLİNÇSİZ MANTAR TÜKETİMİNİN YAŞAMSAL RİSKLER TAŞIDIĞINI VURGULADI. ZEHİRLİ VE ZEHİRSİZ MANTARLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞE BAKILARAK AYIRT EDİLMESİNİN İMKÂNSIZ OLDUĞUNU BELİRTEN UZM. DR. ÇETİN, TEK BİR MANTARIN BİLE HAYATİ ORGANLARI İŞLEVSİZ HALE GETİREBİLECEĞİ UYARISINDA BULUNDU.