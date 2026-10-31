Bursa'da kadınlar meme kanseri farkındalığı için birlik kurdu

Bursa'da meme kanseri farkındalığı için seminer düzenlendi

Bursa Özel Hayat Hastanesi ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında bir eğitim semineri gerçekleştirildi. Hastane konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, sağlık çalışanları ve iş dünyasından kadın temsilciler bir araya gelerek erken teşhis ve korunma yollarını ele aldı.

Etkinlik ve katılımcılar:

Programa TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen ve yönetim kurulu üyeleri, Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Betül Özkul Kabalar, iş dünyasından kadın temsilciler ve hastane çalışanları katıldı. Açılış konuşmasını yapan Dr. Ahmet Özkul, kurumda çalışanların büyük bir bölümünü kadınların oluşturduğunu, kadınların yönetimde söz sahibi olmasının hastaneye dinamizm kattığını vurguladı.

Dr. Özkul, yapılan etkinlikle amaçlarının kadınların meme kanserini önceden fark etmesini sağlamak olduğunu belirtti. TOBB Bursa KGK Başkanı Sabriye Şen de kurullarının çevrelerindeki kişileri bilgilendirme ve etkileme gücüne dikkat çekerek organizasyona katkı verenlere teşekkür etti.

Sunumun ana mesajları:

Seminerde Özel Hayat Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Servet Yetgin, meme kanseri tanı ve tedavi yaklaşımlarını katılımcılarla paylaştı. Op. Dr. Yetgin, kadın sağlığının toplum için önemine değinerek, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını artırdığını ve bunun hayat kurtardığını söyledi.

Yetgin, meme kanserini erken yakalayabilmek için en temel adımın kadınların kendi bedenlerini tanıması olduğunu belirtti. Konuşmasında, vakaların yüzde 70'inin kadınların kendi kendine yaptığı muayeneler sayesinde tespit edildiğini hatırlatarak, düzenli kontrol ve bilinçli farkındalığın altını çizdi.

Seminer soru-cevap bölümüyle sona erdi; katılımcılar erken teşhis yöntemleri ve tedavi süreçleriyle ilgili merak ettiklerini uzmanlara yöneltti. Etkinlik, sağlık kuruluşları ile sivil toplum temsilcilerinin birlikte hareket etmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

Organizatörler, benzer bilgilendirme programlarının devam edeceğini ve toplumda bilinç düzeyinin artırılmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurguladı.

"MEME KANSERİ FARKINDALIK AYI" NEDENİYLE BURSA ÖZEL HAYAT HASTANESİ VE TOBB KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU İŞ BİRLİĞİNDE BİR EĞİTİM SEMİNERİ DÜZENLENDİ. HASTANE KONFERANS SALONUNDA DÜZENLENEN SEMİNERDE, OP. DR. SERVET YETGİN KATILIMCILARLA MEME KANSERİNDE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ VE TEDAVİ YOLLARIYLA İLGİLİ BİLGİLER PAYLAŞTI.