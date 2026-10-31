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aydın'da sahada gerçeği aratmayan afet tatbikatı

Aydın'da AFAD koordinasyonunda yapılan İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı'nda ekipler sahada arama-kurtarma ve sağlık müdahalelerini gerçeğe yakın uyguladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 11:45

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EDİTÖR: Serkan Varol

aydın'da sahada gerçeği aratmayan afet tatbikatı

tatbikatın kapsamı ve hedefleri:

AFAD koordinasyonunda yürütülen İzmir Bölge Düzeyi Tatbikatı kapsamında Aydın'da hem saha hem de masa başı uygulamalar gerçekleştirildi. Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikatın temel amacı, afet gruplarının hazırlık düzeyini değerlendirmek, kurumlar arası koordinasyonu sınamak ve müdahale süreçlerini etkinleştirmekti.

sahada uygulamalar ve ekiplerin görevleri:

Belirlenen senaryolar doğrultusunda arama kurtarma ekipleri, enkaz ve beton bloklar üzerinde teknik ekipman kullanarak müdahaleler yaptı. Arama kurtarma personeli kurtarma prosedürlerini ve ekipman kullanımını uygulamalı olarak gerçekleştirdi; aynı alanda sağlık ekipleri yaralıların tahliyesi ve ilk müdahale süreçlerini canlandırdı.

UMKE ekiplerinin de katıldığı çalışmalarda, yaralıların sedyeyle taşınması, stabilizasyonu ve sahra çadırına ulaştırılması aşamaları sahada tekrarlandı. Bu uygulamalar, sağlık zincirinin sahadan hastaneye kadar uzanan akışının test edilmesine imkan verdi.

masa başı çalışmalarında koordinasyon ve planlama:

Masa başı oturumlarında kurumlar arası iletişim, bilgi akışı ve komuta zinciri ele alındı. Senaryolar üzerinden yürütülen tartışmalarda lojistik, kaynak yönetimi ve kriz merkezlerinin görev dağılımı değerlendirildi. Amaç, sahadaki uygulamalar ile masa başı karar süreçleri arasında uyumu sağlamaktı.

Tatbikat sırasında ekiplerin birlikte çalışma kabiliyetinin geliştirilmesi, müdahale sürelerinin kısaltılması ve olası aksaklıkların tespit edilmesi hedeflendi. Sahadaki görüntüler ve uygulamalar, çalışmanın gerçeğe yakın şekilde planlandığını gösterdi.

Aydın'da gerçekleştirilen tatbikat, afetlere karşı hazırlığın pekiştirilmesi ve kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir pratik fırsat sundu. Yapılan değerlendirmeler, sonraki planlamalar için yol gösterici olacak şekilde kayıt altına alındı.

İZMİR BÖLGE DÜZEYİ TATBİKATI KAPSAMINDA AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA VE MASA BAŞI...

İZMİR BÖLGE DÜZEYİ TATBİKATI KAPSAMINDA AYDIN’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN SAHA VE MASA BAŞI UYGULAMALARINDA, AFET GRUPLARI MUHTEMEL BİR AFETE KARŞI KOORDİNASYON, ARAMA KURTARMA VE SAĞLIK MÜDAHALESİ ÇALIŞMALARINI UYGULAMALI OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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