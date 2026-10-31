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Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır yaralı

Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde, 25 DK 405 plakalı aracın iki yayaya çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı; sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 22:23

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Ilıcalar mevkiinde akaryakıt marketine geçmeye çalışan yayalara çarpma: iki ağır yaralı

Ilıcalar mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpma

Bingöl-Erzurum karayolu Ilıcalar mevkiinde meydana gelen kazada, 25 DK 405 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan iki kişiye çarpması sonucu iki kişi ağır yaralandı.

Kaza yerindeki gelişmeler:

Kaza, Bingöl istikametinden seyir halindeki aracın, karşı tarafta bulunan akaryakıt istasyonunun marketine gitmek amacıyla yolun karşısına geçen iki kişiye çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle her iki yaralı da ağır yaralandı.

Müdahale ve nakil:

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye nakledildi.

BİNGÖL’DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI

BİNGÖL’DE OTOMOBİL YAYALARA ÇARPTI: 2 AĞIR YARALI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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