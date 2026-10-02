İlk galibiyet için kritik randevu: Karşıyaka Kepez deplasmanında

İlk galibiyet hedefiyle Kepez deplasmanında

TFF 3. Lig 2. Grup'ta 5. hafta maçında Karşıyaka, yarın Kepez Spor ile deplasmanda karşılaşacak. Karşılaşma Kepez Hasan Doğan Stadyumu'nda oynanacak ve müsabaka 15.00'te başlayacak. Müsabakanın hakemi ise Ankara bölgesi hakemlerinden Adem Güneş olacak.

maçın önemi:

Her iki takım da ligde henüz galibiyetle tanışamadı; bu nedenle kazanan taraf için moral ve puan açısından kritik bir randevu niteliği taşıyor. Karşıyaka ve Kepez Spor, ilk 4 haftada ikişer beraberlik ve ikişer mağlubiyet alarak ikişer puan topladı ve lig tablosunun alt sıralarında yer alıyor.

karşıyaka cephesi:

İzmir ekibi Karşıyaka, 4 haftada 2 puanla 15. sırada bulunuyor. Sezon başından bu yana galibiyet alamayan yeşil-kırmızılılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür ile yollar ayrıldı ve takımın başına Zafer Uysal getirildi. Uysal yönetimindeki ilk resmi maçtan 3 puanla ayrılmak, hem takımın hedeflerini toparlaması hem de camianın beklentilerini karşılaması açısından önem taşıyor.

kepez'in hedefi:

Ev sahibi Kepez Spor da aynı puan ve benzer sonuçlarla lige başlamış durumda; Antalya temsilcisi 16. sırada yer alıyor. Kepez, sahasında oynayacağı bu maçta sezonun ilk galibiyetini almayı ve çıkışa geçmeyi amaçlıyor. Her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için agresif bir kadro ve sonuç odaklı bir oyun sergileyecektir.

Yarınki mücadele, hem teknik direktör değişikliğinin getirdiği beklentiler hem de puan tablosundaki hassas durum nedeniyle lig içinde dikkat çekici bir eşleşme olacak.

KARŞIYAKA, KEPEZ SPOR DEPLASMANINDA