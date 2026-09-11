İlk müdahale hayat kurtarır: Türk Kızılay 11 yeni kamu spotu yayınladı

Türk Kızılay 11 yeni kamu spotu yayımladı:

Türk Kızılay, 11 Eylül Dünya İlk Yardım Günü kapsamında toplumda ilk yardım farkındalığını yükseltmek amacıyla 11 yeni kamu spotu yayınladı. Her biri 45 saniye uzunluğundaki kısa filmler, acil durum anında sağlık ekipleri gelene dek yapılması gereken temel müdahaleleri sade ve anlaşılır bir dille anlatıyor.

Ele alınan acil durumlar:

Hazırlanan kamu spotlarında günlük hayatta sık karşılaşılabilecek durumlar ön plana çıkarıldı: bayılma, kalp durması, yanık, bebek ve yetişkinlerde solunum yolu tıkanıklığı, burun kanaması, boğulma, dış kanama, kol kırığı, kene ısırması ve solunum yoluyla gerçekleşen zehirlenmeler gibi senaryolar filmleştirildi. Her senaryoda olayın ilk anından itibaren yapılması gereken temel uygulamalar izleyiciye adım adım gösteriliyor.

Amaç ve mesaj:

Kamu spotlarının temel hedefi, ilk yardım konusunda doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve toplumun geniş kesimlerinde temel ilk yardım bilgisinin yaygınlaşmasını sağlamak. Spotlarda sıkça vurgulanan ana mesaj, "İlk yardım bilmek sadece sağlık çalışanlarının görevi değil, hepimizin sorumluluğudur" görüşü etrafında şekilleniyor. Türk Kızılay, acil durumlarda doğru ve zamanında müdahalenin hayat kurtarıcı olduğunu hatırlatarak vatandaşları eğitim almaya davet ediyor.

Filmler, görsel ve pratik anlatımı ön planda tutarak izleyicinin kısa sürede uygulanabilir bilgi edinmesine olanak veriyor. Spotların amacı yalnızca bilgi vermek değil; aynı zamanda vatandaşları ilk yardım eğitimi almaya yönlendirip acil durumlarda paniği azaltacak, güvenli ve etkili müdahaleleri teşvik etmektir.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk yardım, doğru zamanda ve doğru şekilde uygulandığında hayat kurtarabilen temel bir bilgidir. Acil bir durumda sağlık ekipleri ulaşana kadar geçen sürede yapılacak doğru müdahale büyük önem taşıyor. Bu nedenle ilk yardım bilgisinin toplumun her kesimine ulaşmasını ve daha fazla insanımızın ilk yardım eğitimi almasını önemsiyoruz. Hazırladığımız 11 kamu spotuyla günlük hayatta karşılaşabileceğimiz farklı acil durumlarda uygulanabilecek doğru ilk yardım yöntemlerini sade ve anlaşılır bir şekilde aktarıyoruz. İlk yardım yalnızca sağlık çalışanlarının değil, hepimizin bilgi sahibi olması gereken hayati bir konu"

Türk Kızılay, kamu spotlarıyla birlikte vatandaşları resmi ilk yardım eğitimlerine katılmaya ve güvenilir kaynaklardan doğru bilgi edinmeye çağırıyor. Spotlar, hem farkındalık yaratmayı hem de acil durumlarda bireylerin doğru adımları atmasını sağlamayı amaçlıyor.

TÜRK KIZILAY, 11 EYLÜL DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜ KAPSAMINDA, TOPLUMDA İLK YARDIM FARKINDALIĞINI ARTIRMAK VE ACİL DURUMLARDA DOĞRU MÜDAHALE BİLİNCİNİ YAYGINLAŞTIRMAK AMACIYLA HAZIRLADIĞI 11 YENİ KAMU SPOTUNU YAYINLAMAYA BAŞLADI.