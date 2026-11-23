boyabat'ta yangın:

Sinop'un Boyabat ilçesi Yeni Mahalle'de bir tek katlı evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Yetkililer, yangının elektrik kontağından çıktığını değerlendirdi. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

itfaiyenin müdahalesi:

Olay yerindeki en kritik sorun, sokağın dar ve eğimli olması nedeniyle itfaiye aracının evin bulunduğu noktaya ulaşamamasıydı. Ekipler, yangına erişmek için sebatla çalışarak yaklaşık 80-100 metrelik hortum uzattı ve bu hat üzerinden müdahaleyi sürdürdü. Yoğun çaba sonucu alevler çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

hasar ve soruşturma:

Müdahalenin ardından yapılan değerlendirmede, yangında evin bir bölümünün kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini netleştirmek için inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

SİNOP’UN BOYABAT İLÇESİNDE BİR EVDE ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU. İTFAİYE ARACININ SOKAĞIN DAR VE EĞİMLİ OLMASI NEDENİYLE ULAŞAMADIĞI EVDEKİ YANGINA YAKLAŞIK 80-100 METRELİK HORTUM ÇEKİLEREK MÜDAHALE EDİLDİ.