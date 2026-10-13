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İlkadım’da altyapı atağı: yollar ve kaldırımlar öz kaynakla yenileniyor

İlkadım Belediyesi asfalt plentinde üretimi sürdürüp öz kaynakla yaptığı yol, kaldırım ve parke onarımlarıyla ilçede güvenli ve konforlu ulaşımı amaçlıyor.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

İlkadım’da altyapı atağı: yollar ve kaldırımlar öz kaynakla yenileniyor

İlkadım’da altyapı atağı: yollar ve kaldırımlar öz kaynakla yenileniyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede ulaşım konforu ve güvenini artırmaya yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Kurnaz, "İlkadım’ın yollarında konforu ve güveni sağlamak için asfalt plentimiz üretimine devam ediyor. Öz kaynaklarımızla gerçekleştirdiğimiz fen işleri çalışmalarında tasarrufu ön planda tutuyoruz" dedi.

Çalışmaların kapsamı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaya kaldırımı, yol ve parke taş tamiratı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, ihtiyaç duyulan farklı noktalarda bakım ve onarım gerçekleştiriyor; bozulan yüzeyler onarılıyor, estetik görünümü bozan unsurlar gideriliyor ve yaya ile araç trafiğinin güvenli akışı hedefleniyor.

Öz kaynak ve tasarruf önceliği:

Kurnaz, çalışmaların öz kaynaklarla yürütüldüğünü ve tasarrufun planlamanın merkezinde yer aldığını vurguladı. Başkanın ifadesiyle: "Hemşehrilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti sunuyoruz. Vatandaşlarımızın huzuru, güveni, konforu ve sağlığı için titizlikle çalışıyor, İlkadım’ı daha güzel bir noktaya hep birlikte taşımayı hedefliyoruz".

Yetkililer, planlı bakım ve onarım programlarının düzenli şekilde devam edeceğini belirtiyor. Yapılan müdahalelerin öncelikle can ve mal güvenliğini güçlendirmeyi amaçladığı, böylece vatandaşların ilçe genelinde daha konforlu ve güvenli bir ulaşım deneyimi yaşamalarının hedeflendiği ifade ediliyor.

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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