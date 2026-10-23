İlkadım'da çevre yolu'nda arkadan çarpışma: iki araç zarar gördü

Samsun'un İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda iki otomobilin çarpıştığı kaza, araçlarda maddi hasar oluşmasıyla sonuçlandı.

sürücüler ve plakalar:

Mustafa Seçim idaresindeki 55 AGP 104 plakalı otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki 52 AGF 171 plakalı otomobile arkadan çarptı.

durum ve etkiler:

Kazada yaralanan olmadığı bildirildi; her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.

Bu tür arkadan çarpışmaların önlenmesi için sürücülere takip mesafesi, hız kontrolü ve dikkatli sürüş konusunda özen gösterilmesi hatırlatılıyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA ARAÇLARDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.