İlkadım’da geleceğe yatırım: Kurnaz’ın kalıcı proje vizyonu

İlkadım’da planlı yatırım ve sürdürülebilir hizmet:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede yürütülen hizmetlerin yalnızca bugünkü ihtiyaçları karşılamaya yönelik olmadığını; aynı zamanda uzun vadede kentin gelişimini şekillendirecek, kalıcı projeler üretme hedefi taşıdıklarını vurguluyor. Yönetim, modern ve yaşanabilir bir İlkadım için planlı adımlar atıyor.

Eşit hizmet anlayışı:

Belediye hizmetlerinin merkezinde 61 mahalle için eşit dağılım ilkesi bulunuyor. 330 bini aşan nüfus ile İlkadım, Samsun ve Karadeniz bölgesi açısından stratejik bir önem taşıyor; bu nedenle kırsal ile kent merkezi arasındaki hizmet bütünlüğünün sağlanması öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

Sosyal belediyecilik ve sürdürülebilir şehircilik:

Kurnaz, sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında çevresel projeler, eğitim, kültür, spor ve sağlık alanlarında çalışmalar yürüttüklerini belirtiyor. Başkanın ifadesiyle: "Amacımız yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak değil; İlkadım’ın geleceğine yön verecek, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek ve gelecek nesiller için kalıcı değerler oluşturacak hizmetleri sunmaktır."

Belediye planlamalarında estetik, konfor ve güven unsurlarını ön planda tuttuklarını söyleyen Kurnaz, projelerin uygulanmasında ortak akıl ve istişareyi esas aldıklarını ifade ediyor. Bu yaklaşım, yerel dinamikleri gözeten ve kaynakları sürdürülebilir biçimde kullanan bir yönetim anlayışını yansıtıyor.

Kurnaz, katılımcı yönetim ve gönül belediyeciliği vurgusunu şöyle sürdürüyor: "Ortak akıl, istişare ve gönül belediyeciliğini esas alarak, İlkadım için hep birlikte çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz." Bu anlayış doğrultusunda, ilçenin bugünü kadar yarınları da planlanıyor ve hayata geçiriliyor.

SAMSUN’UN KALBİ İLKADIM’DA, DEĞİŞEN ŞEHİRCİLİK İHTİYAÇLARINA CEVAP VEREN VE VATANDAŞLARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTMEYİ HEDEFLEYEN ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR.