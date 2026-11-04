İlkadım'da virajı alamayan otomobil yağmur kanalına düşüp takla attı

Otogar mevkiinde araç takla attı

Samsun'un İlkadım ilçesi Otogar mevkii Ankara Bulvarı üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yağmur kanalına düştü ve takla attı.

Kazada araçta bulunan sürücü yaralanırken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle sağlık ekiplerine haber verildi.

Kaza anı ve müdahale:

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan aracın plakası 34 EKK 094 olarak tespit edildi.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yerel bilgiler:

Kaza, Ankara Bulvarı'ndaki virajda meydana geldi. Yetkililer ve sağlık ekipleri olay yerine intikal ederek müdahaleyi gerçekleştirdi.

SAMSUN'UN İLKADIM İLÇESİNDE VİRAJI ALAMAYAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YAĞMUR KANALINA DÜŞTÜ. KAZADA YARALANAN SÜRÜCÜ, AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI.