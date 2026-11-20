Eskişehir'de kış öncesi yardım hareketi

Eskişehir'de faaliyet gösteren İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 450 çocuğa mont ve bot dağıtıldı. Organizasyon Porsuk Spor Salonu'nda pazar günü gerçekleştirildi ve katılımcılara destek sağlanması amaçlandı.

dağıtılan malzemeler:

Çocuklara öncelikle mont ve bot verildi; buna ek olarak el örgüsü bereler, boyunluklar ve çeşitli oyuncaklar da hediye edildi. Etkinlikte yapılan dağıtımlar, kış mevsimi öncesindeki giyim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelikti.

etkinlik programı:

Programda ikramlar sunuldu ve minikler için zengin bir eğlence akışı hazırlandı. Katılımcılar Bubble Show, kukla gösterisi, maskotlar ve çeşitli oyunlarla vakit geçirdi. Etkinlik, geleneksel hale getirilmiş ritüellerden biri olarak çocuklara hem maddi hem de sosyal destek sağlamayı hedefledi.

ESKİŞEHİR'DE FAALİYET GÖSTEREN İLMEK İLMEK BİN MİNİK YÜREK YARDIMLAŞMA GRUBU TARAFINDAN DÜZENLENEN KIŞ ÖNCESİ ETKİNLİĞİNDE, YAKLAŞIK 450 ÇOCUĞA MONT VE BOT DAĞITILDI.