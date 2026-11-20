olayın gelişimi:

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Gazi Orhanbey Camii'nde sabah namazına gelen imam, odasının dağıtıldığını fark etti ve durumu polise bildirdi. Yapılan ilk incelemede hırsızlık olayının saat 03.00 sıralarında gerçekleştiği belirlendi. Olay yerinde imamın cep telefonunun yanı sıra camiye ait para ve bazı eşyaların eksildiği, güvenlik kameralarının kayıt cihazının ise parçalandığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri imamın odasında cami görevlilerine ait olmayan bir cep telefonu buldu. Bu telefon hırsızın olay yerinde bıraktığı kendi telefonuydu ve yapılan teknik inceleme ile kamera kayıtlarının karşılaştırılması sonucu şüphelinin kimliği belirlendi.

polis takibi ve yakalama:

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hırsızlık olayının faili olarak belirlenen 29 yaşındaki Y.K. üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, şüphelinin ilçede ikamet etmediğini ancak sokaklarda yaşadığını tespit etti. Yapılan detaylı araştırma ve takip sonucunda Y.K., saklandığı adreste çaldığı cep telefonu, saatler ve camiye ait yaklaşık 6 bin lira ile birlikte yakalandı.

Polisin sorgusu ve toplanan deliller doğrultusunda Y.K.'nın hakkında 4 ayrı yakalama emri bulunduğu belirlendi. Şüpheli, savcılık talimatı ile gözaltına alınarak yarın adliyeye sevk edilecek.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kısa sürede aydınlatılmasında emeği geçen Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Olay, bölge halkında güvenlik önlemlerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi; cami ve ibadethanelerdeki güvenlik kameraları ve kayıt uređlerinin korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı.

CAMİ HIRSIZLIĞI ÇÖZÜLDÜ: ŞÜPHELİ ÇALDIĞI TELEFON VE PARALARLA YAKALANDI