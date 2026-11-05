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İmeceyle tarlada: kadınlar şeker pancarı hasadında aile bütçesine katkı sağlıyor

Tokat Sulusaray'da imece usulüyle şeker pancarı toplayan kadınlar, günde 3 ton, yevmiye 1.500 lira ile üretime ve aile bütçesine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:13

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EDİTÖR: Aslı Han

İmeceyle tarlada: kadınlar şeker pancarı hasadında aile bütçesine katkı sağlıyor

Tokat'ta imeceyle süren pancar hasadı

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde şeker pancarı hasadı devam ediyor. Tarlalarda bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle iş bölümü yapıp pancarları elle söküp topluyor. Hasat döneminde toplama merkezleri ve kantarlarda uzun kuyruklar oluşuyor ve çalışma yoğunluğu artıyor.

İş bölümü ve günlük verim:

66 yaşındaki Şerif Beker, kardeşine yardım için tarlaya geldiğini söyleyerek, "Bu tarlada sorun olmazsa bir hafta, 10 gün geliriz. Akşama kadar 3 ton pancar toplarız. Yevmiyecinin günlüğü de bin 500 lira. Ellerimizle söküp topluyoruz" dedi. Kadınlar birlikte çalışarak hem üretime katkı sağlıyor hem de elde ettikleri gelirle aile bütçelerine destek oluyor.

Hasat makinelerine erişim sıkıntısı:

Beker, kendi tarlalarındaki pancarı söktürmek için hasat makinesi bulamadıklarını belirtti: "Bizim de pancar tarlamız var. Makine bulamıyoruz ki söktürelim. Ya toprağın altında kalacak ya karın altında kalacak ya da toplayamayacağız." Makine eksikliği, üreticilerin elle toplama yoluna gitmesine neden olarak iş yükünü artırıyor.

İmeceyle sürdürülen bu çalışma, üretimin sürekliliği ve kırsal ekonomide kadın emeğinin görünürlüğü açısından önemli bir rol oynuyor; aynı zamanda ailelerin gelirine doğrudan katkı sağlıyor.

TOKAT&#039;IN SULUSARAY İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASADINDA İMECE USULÜ ÇALIŞAN KADINLAR, ÜRETİME KATKI...

TOKAT'IN SULUSARAY İLÇESİNDE ŞEKER PANCARI HASADINDA İMECE USULÜ ÇALIŞAN KADINLAR, ÜRETİME KATKI SAĞLARKEN HASATTAN ELDE ETTİKLERİ GELİRLE AİLE BÜTÇELERİNE DE DESTEK OLUYOR. 66 YAŞINDAKİ ŞERİF BEKER(SOLDA)

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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