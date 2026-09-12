Balıkesir tarımına 189 milyonluk destek: besici ve üreticilerin hesaplarına ödeme yapıldı

ödeme süreci:

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, 2025 yılı 2. dönem büyükbaş hayvancılık destekleme ödemelerinin bugün itibarıyla üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Aydemir, ödemelerin zamanında yapılmasının üreticinin gelir güvenliği ve bölge ekonomisi için önemine vurgu yaptı.

ödemelerin dağılımı:

Açıklanan resmi verilere göre Balıkesir genelinde bu dönemde yapılan desteklemeler şu şekilde gerçekleşti: Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Buzağı için): 188.115.760 TL ve Büyükbaş Hayvancılık Desteklemesi (Malak için): 1.417.080 TL. Böylece toplamda 189.532.840 TL üreticilerin hesabına aktarıldı.

il başkanının değerlendirmesi:

Mehmet Aydemir, destek paketinin Balıkesir ekonomisine ve tarımına can suyu olacağını belirterek, kentin üretici ve çiftçilerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Aydemir, "Türkiye’yi doyuran kent Balıkesir’imizin emektar üreticilerinin ve çiftçilerinin her daim yanındayız" ifadelerini kullandı ve ödemelerin üreticilerin yüzünü güldüreceğini vurguladı.

İl başkanı ayrıca desteklerin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ile tüm mesai arkadaşlarına şükranlarını sundu. Aydemir, Balıkesir için çalışmaya ve üreticiyi desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

BALIKESİRLİ BESİCİLER VE ÜRETİCİSİNE 189 MİLYON TL' LİK MÜJDE AKPARTİ İL BAŞKANI MEHMET AYDEMİR