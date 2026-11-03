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İncesu sahilinde dönüşüm sürüyor, ilk bölümü kısa sürede açılacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum İncesu Yalı'daki 2,5 kilometrelik sahil düzenlemesinin yüzde 50'sini tamamladı; ilk 1.200 metre yakında açılacak.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Aslı Han

İncesu sahilinde dönüşüm sürüyor, ilk bölümü kısa sürede açılacak

İncesu sahil düzenlemesinde yarı yol aşıldı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Atakum ilçesi İncesu Yalı mevkisinde yürütülen sahil düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden bilgi alan Doğan, projenin şu ana kadar yüzde 50'sinin tamamlandığını ve ilk bölümün kısa süre içinde halkın kullanımına sunulacağını bildirdi.

projenin kapsamı:

Yaklaşık 2,5 kilometrelik sahil hattını kapsayan proje kapsamında yürüyüş yolları, bisiklet parkurları, çocuk oyun alanları, plajlar, etkinlik ve spor alanları ile mescit inşa ediliyor. Amaç, bölgeyi daha modern ve düzenli bir görünüme kavuşturarak hemşehrilerin denizle daha iç içe vakit geçirebileceği alanlar yaratmak.

hizmete açma planı ve hedefler:

Başkan Doğan, projenin ilk etabında ilk bin 200 metrelik kısmın yakın zamanda hizmete açılacağını belirtti. Kalan bölümün tamamlanması için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını vurgulayan Doğan, projenin tamamlanmasının şehirdeki sahil potansiyelini artıracağını ve yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Yetkililer, açılacak ilk bölümün bölge halkı için yürüyüş, spor ve sosyal etkinliklere uygun düzenlemeler içereceğini, bisiklet yolları ve çocuk oyun alanlarının öncelikli olarak tamamlanacağını aktardı. Projenin ilerleyişi, çalışmaların devamına bağlı olarak periyodik kontrollerle değerlendiriliyor.

İncesu sahilindeki düzenleme, Samsun'un uzun sahil şeridini daha etkin kullanma hedefinin bir parçası olarak konumlanıyor. Belediye yetkilileri, tamamlandığında bölgenin hem yerel hem de ziyaretçi yoğunluğu açısından daha cazip bir destinasyon olacağını belirtiyor.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, ATAKUM İLÇESİ İNCESU SAHİLİNDE DEVAM EDEN...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, ATAKUM İLÇESİ İNCESU SAHİLİNDE DEVAM EDEN DÜZENLEME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. PROJENİN YÜZDE 50’SİNİN TAMAMLANDIĞINI BELİRTEN DOĞAN, İLK BİN 200 METRELİK BÖLÜMÜN KISA SÜRE İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAĞINI SÖYLEDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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