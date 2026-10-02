İncesu'da tarıma güvenli erişim için alt geçit talebi

Baki Ersoy önergesini TBMM'ye sundu:

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İncesu ilçesinde yaşayanların tarım arazileri ve meralara güvenli ulaşım taleplerini Meclis gündemine taşıdı.

Sorunun niteliği:

Ersoy, İncesu Üçkuyu Mahallesi'nde geçim kaynağı olan tarım arazileri ve meralara ulaşımın, Kayseri-Nevşehir İpek Yolu nedeniyle güçleştiğini vurguladı. Yolu kullanan araç trafiğinin artması; yaya, araç ve hayvan geçişlerini riske attığını belirtti.

Önerge ve talepler:

"İncesu Üçkuyu Mahallemizde, Kayseri-Nevşehir İpek Yolu’nun tarım arazileri ve meralara ulaşımı zorlaştırması nedeniyle yaşanan sorunu gazi meclisimizin gündemine taşıdık. Mahalle sakinlerimizin tarım arazilerine ve meralara güvenli ulaşımının sağlanması; araç, yaya ve hayvan geçişine uygun bir alt geçit yapılması, alt geçit yapılana kadar bölgede ilave trafik güvenliği tedbirleri alınması amacıyla hazırladığımız yazılı soru önergemizi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduk. Hemşerilerimizin talebinin ve sürecin takipçisi olacağız"

Ersoy'un önergesinde öncelikli talep olarak araç, yaya ve hayvan geçişine uygun bir alt geçit yapılması; bunun gerçekleşmesine kadar ise bölgede ilave trafik güvenliği tedbirleri alınması istendi. Yazılı soru önergesiyle cevaplandırılması talep edilen muhatap ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Milletvekili Ersoy, hemşerilerinin güvenliğini sağlamak için süreci takip edeceklerini açıkladı ve TBMM'de önergenin yanıtlanmasının ardından takip ve uygulama adımlarının izleneceğini belirtti.

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ (MHP) KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY, İNCESU İLÇESİNDE TARIM ARAZİLERİ VE MERALARA GÜVENLİ ULAŞIM KONUSUNU TBMM’YE TAŞIDI.