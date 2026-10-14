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İncirliova merkezine 67 milyon 700 bin Türk Lirası yatırımıyla yeni meydan ve yeraltı otoparkı geliyor

Aydın Büyükşehir ve İncirliova Belediyesi'nin 67 milyon 700 bin Türk Lirası yatırımıyla ilçeye 3 bin metrekareden fazla meydan ve yeraltı otoparkı kazandırılacak.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova merkezine 67 milyon 700 bin Türk Lirası yatırımıyla yeni meydan ve yeraltı otoparkı geliyor

proje hakkında son bilgiler:

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçe merkezinde planlanan düzenleme ile hem trafik yükünü azaltmayı hem de kamusal yaşamı canlandırmayı hedefleyen adımlar atılıyor.

Projeye ayrılan yatırım tutarı 67 milyon 700 bin Türk Lirası olarak açıklanırken, meydana ilişkin planlarda 3 bin metrekareden fazla kullanım alanı öngörülüyor. Yerleşim dokusuna uyumlu yeşil alanlar, yaya aksları ve kafe gibi sosyal donatılar projenin öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

çalışmaların kapsamı ve kazanımları:

Yeraltı otoparkı ile merkezde park sorununun hafifletilmesi, üstte oluşturulacak meydan ve sosyal alanlarla da ilçenin günlük yaşamına yeni bir soluk getirilmesi amaçlanıyor. Meydanın kafe ve etkinlik alanları, kısa vadede bölge ticaretine ve sosyal hareketliliğe katkı sağlayacak. Proje tamamlandığında İncirliovalı vatandaşlar, yeraltı otoparkı ve sosyal alanlarıyla günlük yaşama katkı sunacak yeni bir kent alanı ile buluşacak.

başkan çerçioğlu'nun değerlendirmesi:

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ilin tüm ilçelerinde yatırımların sürdüğünü vurgulayarak projenin İncirliova için hayırlı olmasını diledi ve şunları söyledi: "Aydınımızı hizmetlerimizle büyütüyor, yatırımlarımızı hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. İncirliova ilçemizde çalışmalarını sürdürdüğümüz Cumhuriyet Meydanı ve Yeraltı Otoparkı projemiz ile ilçemize yeni bir meydan, yeraltı otoparkı ve sosyal alanlar kazandıracağız. Tüm ilçelerimizde yatırımlarımızı sürdürecek, kentimize değer katan projeleri hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın"

Çalışmaların planlanan takvime göre ilerlemesi halinde, meydan ve otoparkın bölge kullanımına sunduğu faydalar kısa sürede hissedilecek ve ilçe merkezinde yaşam kalitesine yönelik somut bir iyileşme sağlanmış olacak.

İNCİRLİOVA CUMHURİYET MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İNCİRLİOVA CUMHURİYET MEYDANI VE YERALTI OTOPARKI PROJESİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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