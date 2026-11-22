Yeşilköy'de yüzlerce yıllık gelenek yaşandı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde sürdürülen yüzlerce yıllık köy hayrı, farklı illerden gelen binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Akhisar, Gördes, Salihli, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çeşitli yerlerden gelen vatandaşlar, dualar eşliğinde aynı sofrada buluşarak geleneksel dayanışmayı pekiştirdi.

Program ve okunanlar:

Etkinlik, bölgenin tanınmış hafız ve mevlithanları Mesut Uslu, Âdem Ece, Nevzat Bayram ve Mahmut Ece tarafından okunan ilahiler, mevlit ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Katılımcılar içten dualarla programın manevi havasına ortak oldu.

Sofra, lezzet ve buluşma:

Misafirlere Yeşilköy'ün geleneksel lezzetleri ikram edildi; çorba, etli nohut, meşhur keşkek, yoğurtlu makarna ve helva sofralarda yer aldı. Farklı şehirlerde yaşayan Yeşilköylüler, akraba ve dostlarıyla hasret giderirken aynı zamanda kültürel bir buluşmanın da keyfini yaşadı.

Yeşilköy Mahallesi Muhtarı İhsan Özbek, köy hayrının farklı şehirlerde yaşayan köylüleri ve dostları bir araya getirdiğini belirterek etkinliğin önemine dikkat çekti. Muhtar Özbek, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Herkesi aynı sofrada buluşturmanın mutluluğunu yaşadık."

Programa Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, AK Parti Köprübaşı İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, mahalle muhtarları ve çevre köylerden çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, edilen dualar ve çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.

MANİSA'NIN KÖPRÜBAŞI İLÇESİNE BAĞLI YEŞİLKÖY MAHALLESİ'NDE YÜZLERCE YILLIK KÖY HAYRI GELENEĞİ YAŞATILDI. AKHİSAR, GÖRDES, SALİHLİ, İZMİR VE MANİSA BAŞTA OLMAK ÜZERE FARKLI ŞEHİRLERDEN GELEN BİNLERCE VATANDAŞ, DUALAR EŞLİĞİNDE AYNI SOFRADA BULUŞARAK HEM DAYANIŞMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRDÜ HEM DE UZUN ZAMANDIR GÖRÜŞEMEDİKLERİ YAKINLARIYLA HASRET GİDERDİ.