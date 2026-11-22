Odunpazarı'nda edebiyat gündemi:

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde düzenlenen Sanat ve Kitap Günleri, ikinci gününde söyleşi ve imza etkinlikleriyle yankı buldu. Etkinlik, Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Kitapları, Odunpazarı Belediyesi ve Odunpazarı Kent Konseyi iş birliğiyle 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Söyleşiler ve imza buluşmaları:

Günün ilk oturumunu yazar Seyfettin Araç gerçekleştirdi. Araç, "Modern Türk Edebiyatında Yeni Tür Romancılık" başlıklı söyleşisinde güncel edebi eğilimleri değerlendirdi ve ardından kitaplarını okurları için imzaladı. Daha sonra yazarlar Halil Genç ve İsa Küçük "Öykü" başlıklı oturumda öykü edebiyatını ele aldı; sohbet ve soru-cevap bölümlerinin ardından okurlar için imza seansları düzenlendi.

Atatürk, Yunus Emre ve kentli buluşmaları:

Etkinlik akşamına doğru saat 15.00'te Tolga Aydoğan "Atatürk’ün Çağdaşlaşma Adımları" başlıklı konuşmasında Cumhuriyet'in kültürel ve toplumsal dönüşümlerini aktardı. Günün diğer oturumunda Yüksel Işık, Yunus Emre üzerine düşüncelerini paylaştı. Gün boyu süren imza günlerinde Eskişehirliler yazarlarla bir araya gelerek kitaplarını imzalatırken, program edebiyat, sanat ve düşünce dünyasını kent merkezinde buluşturarak tamamlandı.

CUMHURİYET GAZETESİ, CUMHURİYET KİTAPLARI, ODUNPAZARI BELEDİYESİ VE ODUNPAZARI KENT KONSEYİ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN SANAT VE KİTAP GÜNLERİ, İKİNCİ GÜNÜNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ SÖYLEŞİ VE İMZA ETKİNLİKLERİYLE EDEBİYAT TUTKUNLARINI BİR ARAYA GETİRDİ.