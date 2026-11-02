İndirim tuzağı: tasarruf sanılıp yapılan harcama israftır

Bilinç Atölyesi'nde tüketim ve zaman tartışması:

Esenler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bilinç Atölyesi programında felsefeci Enis Doko, gençlerle tüketim alışkanlıkları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'ndeki interaktif etkinliğe 18 okuldan toplam 320 öğrenci katıldı ve Cahit Zarifoğlu'nun İnsan Ne ile Yaşar? kitabından "Tüketim Bilinci" bölümü çerçevesinde tartışmalar yapıldı.

Doko, alışveriş kararlarının yalnızca ihtiyaçlara dayanmadığını; marka tercihleri, statü arayışı ve sosyal kabul görme isteğinin satın alma davranışlarını şekillendirdiğini belirtti. Gençlere yönelik uyarısında, reklamlardan ve kampanya dilinden etkilenerek aceleyle verilen kararların uzun vadede pişmanlık doğurabileceğini ifade etti.

ihtiyaç mı, imaj mı?:

Doko, insanın bir ürünü çoğu zaman sadece kullanmak için almadığını; markanın sağladığı statü ve başkalarının gözündeki imajın da etkili olduğunu vurguladı. Bu bağlamda psikolojide "spot ışığı etkisi"ne atıf yaparak, "Çoğu insan kendi hayatı ve sorunlarıyla meşguldür" diye konuştu. Reklamların ve kampanya taktiklerinin (popülerlik algısı, kişiye özel fırsatlar, son dakika kampanyaları, ücretsiz deneme üyelikleri) satın alma kararlarını yönlendirdiğine dikkat çekti.

"Önemli olan bir ürünü neden aldığımız ve ne kadar kullanacağımızdır." sözleriyle Doko, tüketici tercihlerini yeniden değerlendirme çağrısı yaptı ve şu uyarıyı net biçimde paylaştı: "Kullanmayacağımız bir ürünü indirimde olduğu için satın almak tasarruf değil, israftır".

zamanı nasıl harcadığımız da tüketimdir:

Söyleşide sadece paranın değil, zamanın da dikkatle yönetilmesi gerektiği öne çıktı. Doko, "Para önemlidir ama zaman daha önemlidir" diyerek, hayatın temel kaynağının zaman olduğunu belirtti. Sosyal medya ve telefon kullanımında plansız geçirilen zamanın bireylerin yaşamından büyük pay aldığını ve kontrolsüz teknolojinin zaman kaybına yol açtığını ifade etti.

Doko, günümüzde insanların "olmak istedikleri gibi görünme" çabası içinde olduğunu ve sosyal medyanın bu eğilimi güçlendirdiğini söyledi. Yeni edinilen eşya ve deneyimlere kısa sürede alışmayı anlatan hedonik adaptasyon kavramına değinerek, tek başına tüketimin kalıcı mutluluk sağlamadığını, bu nedenle bireylerin ne istediklerini ve hayatlarını neye harcadıklarını sorgulamaları gerektiğini vurguladı.

Program interaktif bir formatta ilerledi; öğrencilerle yapılan soru‑cevaplar ve tartışmalarla, reklamların psikolojisi, ihtiyaç ile istek arasındaki sınırlar ve günlük zaman yönetimi üzerine somut örnekler paylaşıldı. Etkinlik, gençlerin tüketim bilinci ve zaman kullanımı konusunda daha farkındalıklı kararlar almalarını teşvik etmeyi amaçladı.

ESENLER BELEDİYESİ GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BİLİNÇ ATÖLYESİ PROGRAMINDA FELSEFECİ ENİS DOKO, GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ.