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İnegöl'de lezzet ve müzik bir arada coştu

İnegöl Gastronomi Festivali ikinci gününde 200'ü aşkın yöresel lezzet, akademik paneller, çocuk etkinlikleri ve Retrobüs konseriyle şenlendi.

GİRİŞ: 06 Eylül 2026 - 15:03

GÜNCELLEME: 06 Eylül 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Serkan Varol

İnegöl'de lezzet ve müzik bir arada coştu

festival alanında gastronomi ve yerel üretim ön plandaydı:

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren etkinliklerde ilçe halkı ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, 200'ü aşkın yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. Yaklaşık 100 stantta yerel üreticiler, esnaf ve gastronomi paydaşları ürünlerini sergiledi; festival, İnegöl mutfağının çeşitliliğini geniş kitlelere taşıdı.

Festival alanına akın eden katılımcılar, stantlar arasında İnegöl'ün bilinen tatlarının yanı sıra yöresel üreticilerin sunduğu özgün lezzetleri keşfetti. Ziyaretçi profili, hem yerel halkı hem de hafta sonunu gastronomi odaklı geçirmek isteyen şehir dışı misafirleri içeriyordu.

akademik bakış ve gastronomi tartışmaları:

Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, İnegöl gastronomisinin akademik perspektifle ele alındığı paneldi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Pınar Saadet Temizkanın yaptığı panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Rahman Temizkan ve Doç. Dr. Yüksel Okşak yer aldı. Panelde İnegöl'ün gastronomik değerleri, yöresel mutfak kültürünün korunması ve gastronomi turizminin kente katkıları masaya yatırıldı.

Tartışmalarda, İnegöl'ün sahip olduğu ürün çeşitliliğinin yerel ekonomi ve turizm açısından değerlendirilmesi; bilgi aktarımı ve eğitimle bu zenginliğin sürdürülebilir hale getirilmesi konuları önceliklendirildi. Panel, festivalin salt bir lezzet etkinliği olmanın ötesinde bir bilgi paylaşım platformu olduğuna vurgu yaptı.

ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler:

Festival programı çocukları da unutmadı. Vantrolog Abdullah Beyaztaşın kukla gösterisi, Şef Gastro karakterinin tarifleriyle harmanlanarak minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren gösteride hem çocuklar hem aileleri etkinliğe eşlik etti; eğlenceli diyaloglar festival ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.

Ayrıca Gastro Sahne'de düzenlenen atölye ve sunumlar, ailelerin farklı yaş gruplarından katılımcılara hitap eden içerikler sundu ve festivalin eğitimsel yönünü güçlendirdi.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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