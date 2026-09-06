İnegöl'de lezzet ve müzik bir arada coştu

festival alanında gastronomi ve yerel üretim ön plandaydı:

İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen İnegöl Gastronomi Festivali, ikinci gününde de yoğun ilgi gördü. Gün boyu süren etkinliklerde ilçe halkı ve farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, 200'ü aşkın yöresel lezzeti tatma fırsatı buldu. Yaklaşık 100 stantta yerel üreticiler, esnaf ve gastronomi paydaşları ürünlerini sergiledi; festival, İnegöl mutfağının çeşitliliğini geniş kitlelere taşıdı.

Festival alanına akın eden katılımcılar, stantlar arasında İnegöl'ün bilinen tatlarının yanı sıra yöresel üreticilerin sunduğu özgün lezzetleri keşfetti. Ziyaretçi profili, hem yerel halkı hem de hafta sonunu gastronomi odaklı geçirmek isteyen şehir dışı misafirleri içeriyordu.

akademik bakış ve gastronomi tartışmaları:

Günün öne çıkan etkinliklerinden biri, İnegöl gastronomisinin akademik perspektifle ele alındığı paneldi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Pınar Saadet Temizkanın yaptığı panelde konuşmacı olarak Prof. Dr. Murat Doğdubay, Prof. Dr. Rahman Temizkan ve Doç. Dr. Yüksel Okşak yer aldı. Panelde İnegöl'ün gastronomik değerleri, yöresel mutfak kültürünün korunması ve gastronomi turizminin kente katkıları masaya yatırıldı.

Tartışmalarda, İnegöl'ün sahip olduğu ürün çeşitliliğinin yerel ekonomi ve turizm açısından değerlendirilmesi; bilgi aktarımı ve eğitimle bu zenginliğin sürdürülebilir hale getirilmesi konuları önceliklendirildi. Panel, festivalin salt bir lezzet etkinliği olmanın ötesinde bir bilgi paylaşım platformu olduğuna vurgu yaptı.

ailelere ve çocuklara yönelik etkinlikler:

Festival programı çocukları da unutmadı. Vantrolog Abdullah Beyaztaşın kukla gösterisi, Şef Gastro karakterinin tarifleriyle harmanlanarak minik izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren gösteride hem çocuklar hem aileleri etkinliğe eşlik etti; eğlenceli diyaloglar festival ruhuna uygun bir atmosfer oluşturdu.

Ayrıca Gastro Sahne'de düzenlenen atölye ve sunumlar, ailelerin farklı yaş gruplarından katılımcılara hitap eden içerikler sundu ve festivalin eğitimsel yönünü güçlendirdi.